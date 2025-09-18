Slušaj vest

Proslavljeni umetnik na harmonici i producent Aleksandar Sofronijević otvorio je vrata svog studija AS STUDIOTON za buduće polaznike škole za muzičku produkciju i dizajn zvuka – ASPA (AS Production Academy), čiji je jedan od osnivača.

U savremenom i tehnički vrhunski opremljenom studiju, Sofronijević lično je dočekao zainteresovane kandidate koji žele da svoje znanje i talenat usmere ka profesionalnoj muzičkoj produkciji.

Već drugu nedelju zaredom, u okviru programa „Otvorena vrata“, budući producenti i muzički entuzijasti imaju priliku da svake srede u 12 časova posete studio, upoznaju tim predavača i dobiju detaljne informacije o programu škole. Pored toga, posetioci se sreću i sa poznatim muzičarima i izvođačima koji sarađuju sa ASPA timom, čime se odmah uvode u svet profesionalne muzike.

Aleksandar Sofronijević Foto: Bojan Stevanović

Nova generacija polaznika krenuće sa nastavom 1. oktobra 2025. godine, a školovanje traje jednu godinu. Tokom tog perioda, studenti razvijaju praktične veštine studijskog rada, rade na sopstvenim projektima i uče od vrhunskih stručnjaka iz oblasti muzičke produkcije, dizajna zvuka i izvođačkih umetnosti.

Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju nastavi uživo, ASPA nudi i mogućnost online praćenja predavanja, čime se omogućava učešće i van granica Srbije.

Akademija je pripremila i posebne pogodnosti za novu generaciju polaznika, a sve informacije o prijavi i programu mogu se pronaći na zvaničnom sajtu: www.aspaproacademy.com