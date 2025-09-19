Slušaj vest

Toni Cetinski rođen je u gradu na moru pa nije ni čudo što obožava morske plodove.

Pevač se pre nekoliko dana našao u Kotoru u Crnoj Gori, gde je iskoristio priliku da pred nastup sedne na rivu, zabaci udicu u more i sebi obezbedi večeru. I uspeo je. Toni je nakon nekog vremena izvukao iz mora ribu, a redakciji Kurira su stigle fotografije dok je pecao i uživao u trenutku koji ga čini srećnim.

Uz zalazak sunca pored mora strpljivo je čekao i dočekao svoju zdravu večeru. Cetinski je, kako se može i videti na fotografijama, bio oduševljen ulovom, a kasnije je ribu spremio i pojeo za večeru.

Pevača nismo imali prilike dosad da vidimo van scene i bez utegnutog odela, pa su nas njegova razbarušena frizura i kežual stajling iznenadili. On je bio u beloj majici i šortsu, a čini nam se da nikad nije imao dužu kosu.

Toni Cetinski smršao 20 kilograma

Toni je odlučio da okrene novi list u životu i započne zdraviji način života, a razlog za to je, kako kaže, bio više nego zanimljiv.

Sve je počelo kada je zajedno sa suprugom Dubravkom odlučio da promeni ishranu – riba se sada na njihovom stolu nalazi barem dva puta nedeljno, a kilogrami su počeli da nestaju. Prvih 13 kilograma je otišlo brzo, ali Toni nije stao na tome.

Osim što je pronašao novi hobi u pecanju, Toni je dobio i novu motivaciju – film!