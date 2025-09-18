Slušaj vest

Pevač Marko Rašović, koji je stekao popularnost u jednom muzičkom takmičenju, progovorio je o neprijatnim situacijama koje mu se dešavaju na nastupima. Iako je publika često oduševljena njegovim energičnim nastupima, među obožavaocima se s vremena na vreme nađu i oni koji pređu granicu pristojnosti.

Rašović je priznao da je više puta dobijao nepristojne ponude tokom i nakon svojih nastupa.

-Dešava se da mi neko priđe sa vrlo direktnom i neprikladnom ponudom, naročito posle ponoći kad atmosfera uzavri. Sada mi je to čak i smešno, naučio sam da se nosim sa tim. Ljudi nekad zaborave da smo i mi na sceni ipak samo ljudi koji rade svoj posao - kaže Marko.

Ipak, priznaje da nije oduvek tako reagovao.

Marko Rašović Foto: Privatna arhiva

-Sećam se prvog puta kad mi se to desilo – bila je neka privatna žurka, prilazi jedna starija gospođa i bez ikakvog ustručavanja mi kaže nešto što me je potpuno zateklo. Iskreno, bio sam šokiran. Nisam znao kako da odreagujem. Samo sam se nasmejao i otišao dalje. Tek kasnije sam shvatio da to može da bude deo ovog posla, ali i da imam pravo da postavim granice - iskren je pevač.

Rašović ističe da danas takve situacije rešava kulturno, ali odlučno i smatra da je važno pričati o tome, jer se često zaboravlja da i muškarci prolaze kroz neprijatne trenutke koji znaju da ostave utisak.

-Ne želim da dramatizujem, ali mislim da je okej da i mi progovorimo o stvarima koje nisu baš prijatne. Scena nije uvek sjaj i glamur, ima i trenutaka kad ti nije svejedno- dodaje Rašović.

Za kraj šaljivo poručuje da mu laska pažnja publike, ali da će se uvek truditi da zadrži poštovanje i granice i prema sebi i prema drugima.

-Zabavljam ljude muzikom, ne sobnim ponudama- zaključuje kroz osmeh.