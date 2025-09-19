Slušaj vest

Nema ko nije čuo za čuvenu manifestaciju zvanu šabački vašar. Ranijih godina glavne zvezde pod šatorima bili su Vesna Vukelić Vendi i Era Ojdanić, Srećko Krečar, Rade Kosmajac, ali se to promenilo.

Vendi od prošle godine više nije glavna zvezda ove manifestacije, na kojoj je rešila da ne peva, ali su zato tu drugi izvođači.

Opšte je poznato da su mnoge muzičke zvezde govorile kako vašar nije teren na kom bi oni trebalo da se nađu, kao i da ne vide ništa specijalno u tome. Međutim, kako možemo videti u najavama izvođača na šabačkom vašaru, izgleda da estradi nastupi ispod šatora više nisu problem. Velika imena muzičke scene, što starija, što mlađa, biće ove godine glavna atrakcija na vašaru.

Pa da počnemo: Milica Jokić, Radiša Trajković Đani, Ljuba Aličić, Stoja, Aleksandra Mladenović, Zorana Mićanović, Uroš Živković, Darko Lazić i Tijana Milintijević biće zaduženi za dobru atmosferu u dva šatora.

Koliko će ukupno zaraditi, to će samo oni znati, jer ogromna količina novca se vrti u vidu bakšiša na ovakvim događajima, ali što se tiče iznosa koji dobijaju kao honorar, tu smo se malo raspitali, pa smo uspeli da saznamo koliko će samo od fiksne cene zaraditi.

Honorari i bakšiš = puni džepovi para

Milica Jokić za jedno veče pod šatorom biće isplaćena 4.000 evra, a s obzirom na to da ona ima besprekoran glas i emociju, nema sumnje da će je publika debelo počastiti.

1/8 Vidi galeriju Milica Jokić Foto: Kurir, Kurir Televizija

Đani je poznat kao čovek iz naroda, ali i po tome da će on za dobru atmosferu i bakšiš, ako treba, popiti i piće iz cipele nekog od gostiju. Njegov honorar je 10.000 evra, a ako se bude potrudio kao na svim veseljima na kojima peva, nema sumnje da će bar četvrtinu od honorara zaraditi kao bakšiš.

1/6 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani Foto: Printscreen/Instagram

Ljuba Aličić biće isplaćen 6.000 evra. Interesantno je da mu je cena manja nego Đaniju, Laziću i ostalim mlađim kolegama, ali uzećemo u obzir da će ovaj nastup održati u svom rodnom gradu, pa je možda zbog toga tražio manji honorar nego kolege. Ljuba ima vanvremenske hitove, pa nema sumnje da će pri prvim stihovima nekih od njegovih evergrinova bakšiš leteti na sve strane.

1/14 Vidi galeriju Ljuba Aličić najavio koncert Foto: Kurir

Darko Lazić i Uroš Živković nastupaju za isti honorar, a iznos je 10.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Pevač Uroš Živković pevao je nedavno na jednom veselju, na kom se dobro opario, a na društvenim mrežama se pojavio kratak snimak na kom se vidi kako ga gosti kite bakšišom Foto: Printscreen Instagram

Kad Lazić ili Živković zapevaju neku od pesama legendarnog Šabana Šaulića, jasno nam je da će svako od prisutnih zavući ruku u džep i častiti ova dva mlada momka s besprekornim talentom da otpevaju i najteže pesme najvećih pevača u istoriji muzike.

1/9 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Stoja će iz svoje vile u Perlezu do Šapca skoknuti za 9.000 evra. Naravno, bakšiša ni te noći neće faliti, pa kad pevačica zapeva "Samo" ili "Belu Ciganku", nema sumnje da će raspoloženje ispod šatora biti na vrhuncu i da će novčanice leteti oko pevačice.

1/17 Vidi galeriju Stoja Novaković nekad i sad Foto: Kurir, ATA images, ATAIMAGES

Zorana Mićanović varira s cenom, a sve zavisi od toga gde nastupa. Njen honorar, kako smo saznali, kreće se od 7.000 do 10.000 evra, a za ovo gostovanje uzeće 9.000 evra. Zorana je mlada nada narodne muzike pa je od svojih početaka zbog svog načina pevanja brzo prihvaćena kod publike. Više puta smo imali prilike da vidimo da pevačica na svakom privatnom veselju ne zna šta da radi sa silnim novčanicama koje joj se nalaze u rukama, pa i ovog puta očekujemo iste kadrove, a sigurno ih očekuje i ona.

1/8 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

Kurir.rs