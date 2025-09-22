Slušaj vest

Katarina Živković, popularna pevačica, gostovala je u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji. Tom prilikom, aktuelna folk zvezda otvorila je dušu o svom životu kao i o svim aktuelnim estradnim temama.

Poznato je da se Katarina dugo borila sa potomostvom. Nedavno se ostvarila u ulozi majke, a svega nekoliko meseci kasnije je objavila i novi album. Sada se osvrnula na reakcije publike:

Foto: Kurir Televizija

- Objavila sam pesmu "Anđele moj mali", to je moja lična pesma i nisam znala da će tako lepo biti prihvaćena. Jako me je rastužilo koliko žena zapravo ima problem sa začećem. Ja sam bila jedna od njih i toliko poruka podrške sam dobila i divnih komentara, gde kažu da im je upravo ta pesma dala snagu i vetar u leđa da ne odustaju. Pogotovo kada sam javno počela da pričam o problemu kome sam imala, kada sam se zahvalila dragom Bogu na daru koji mi je poklonio - rekla je Kaća kroz suze.

Živkovićeva ističe da je provođenje vreme sa decom više nego značajno za njihov razvoj i blizak odnos sa roditeljem:

- Svako od nas treba da radi ono što ga ispunjava i svako od nas ne treba da zapostavlja svoj život i hobije, da trenira, da se hrani zdravo. Mislim da je to veoma bitno, jer ako ste vi dobro onda su dobro i ljudi oko vas, a pogotovo vaša deca. Naš posao ulazi u sve ovo što sam nabrojala, jer je veoma kreativan i mislim da njima možemo mnogo više vremena da posvetimo. Ja se zaista trudim da što više budem sa svojim detetom. Dete oseća vašu energiju, i kada ja radim na sebi automatski je i moje dete srećno.

KATARINA ŽIVKOVIĆ KROZ SUZE O SVOJOJ BORBI ZA POTOMSTVOM: Mnogo žena ima problem sa začećem, zahvalna sam dragom Bogu na svemu! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs