Dragomir Despić Desingerica, miljenik mlađe populacije i izvođač hip-hop i rep muzike, otvoreno je govorio šta misli o veštačkoj inteligenciji ističući da je njen domen u svetu muzike i te kako veliki, te da čak može glas da izmeni i ubaci novi vokal.

- Što se mene tiče i veštačke inteligencije, ja je ne koristim ništa spec, ali mislim da je vrhunska stvar i može mnogo da pomogne u muzici.

Kako kaže Desingerica, za svakodnevne potrebe koristi chat gpt koji ga, kako kaže, s vremena na vreme i iznervira jer ne dobije odgovor kakav želi.

- Koristim chat gpt, dosta toga zna, ali ne zna sve. Više se svađam sa njim, odmah se posvađam, zato što mi on ne kaže odmah šta ima i ja ga naduvam. Pitam ga da mi zameni boju auta, da vidim kako će to da izgleda u nekoj drugoj boji. Poslednje što sam pitao chat gpt je da mi promeni konac na sedištima. Nisam guglao šta chat gpt misli o mom rendanju na nastupima, nešto me to i ne zanima. Ne zanima me ni šta živ čovek kaže o tome, a još manje šta kaže kompjuter. Ne možemo da proverimo šta misli chat gpt o mojim performansima, jer nemamo kako. Nemam internet, ugasili su mi račun, nisam platio račun - rekao je Desingerica.

Repera smo upitali da nam pojasni kako to izgledaju svađe sa „kompjuterom“.

- Vređam ga bajo, iznabadam ga, gađam nekad telefonom u zid i pukne mi ekran - kaže on, a na pitanje kakav odgovor nakon svega toga dobije s druge strane, on kaže:

- Ako ti nešto zatreba, tu sam i to me još više iznervira.

Despić kaže da njegovi saradnici dobro barataju sa novitetima i da preko njih i sam uči o prednostima.

- Đekson možda čak najviše to koristi, u zadnjoj pesmi je ubacio ceo vokal ženski, šokiran sam bio šta sve može da se napravi preko toga. Za sada se ja koristim nekim živim vokalima i nisam protiv toga, možda ću čak početi da usvajam te neke stvari. Dosta toga može da se iskoristi što se tiče AI-ja u muzici. Možeš prateće vokale da napraviš, da radiš mnogo toga. Nisam do sada razmišljao u tom smeru, ali počeću. Nemam ništa protiv toga, to je vanvremenska stvar.

Progovorio i o "Pinkovim zvezdama"

Desingerica je deo žirija u "Pinkovim zvezdama", a sada je otkrio kako mu padaju audicije, koje su u toku dana.

- Razmišljao sam kad sam ustao gde sad ovo da radim, ja sam više za veče, ovo preko dana, uh... Sa kim ću se najbolje slagati? Nema šta da se slažem sa drugima, imam svoje mišljenje, različiti su tu profili ljudi - rekao je Desingerica, pa se osvrnuo na razlike između Bosanca i njega.

- Ja muziku gledam kroz biznis, pare, nisam školovan... Savetovaću kandidate realno, kako da se zaradi, šta imaš od knjige, čoveče, ništa... Jedino za potpalu! Ćerku ću savetovati za školu kako bude vreme, videćemo, različita su vremena sad i pre 20 godina, tako i u budućnosti biće ko zna šta - kazao je kontroverzni reper.

