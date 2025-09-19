Slušaj vest

Kemal Monteno, bosanskohercegovački kantautor, pevač i šansonijer preminuo je 21. januara 2015. u 67. godini, a posljednjih dana života borio se s pneumonijom i sepsom koje su nastale kao komplikacije nakon transplantacije bubrega.

Sahranjen je nedelju dana kasnije, 28. januara na sarajevskom gradskom groblju Bare. Za regionalnu muzičku scenu njegova smrt bio je jedan od najtragičnijih i najtužnijih događaja ikad.

Često sluša tatine pesme

- Ljudi ga još vole. Često slušam tatine pesme dok se vozim u taksiju ili kupujem u prodavnicama. Ponekad mi se čini kao da je stalno prisutan - rekla je u razgovoru za 24sata jednom prilikom Adrijana Monteno.

Kemal je Adrijanu dobio sa suprugom Brankom koju je u Sarajevu upoznao kad je imala samo 16 godina, a on 18. S njom je u braku bio više od 40 godina, a osim Adrijane, dobio je i sina Đanija.

Kemal Monteno mnogima je bio omiljeni pevač Foto: printscreen YT

Na njegovu veliku sreću, pre nego što je napustio ovaj svet, dobio je i dve unuke - Lajlu i Loru. Odrastajući u skromnoj porodici naučio je ceniti ljude, a iako je bio jedna od najvećih muzičkih zvezda u regionu, krasila ga je nesebičnost i duhovitost zbog čega je među kolegama bio i ostao omiljen.

U svojoj dugogodišnjoj karijeri, Kemal je stvorio svoj prepoznatljiv muzički izraz. Ljubavne pesme bile su njegov nepresušan izvor i njegova iskrena ispovest u kojoj je opisivao životne situacije u kojima su se našli on ili njemu bliski ljudi. Muzičku karijeru počeo je 1967. godine nastupom na festivalu Vaš šlager sezone s pesmom "Lidija", koja je osvojila prvu nagradu.

Već nakon prvog nastupa bilo je jasno da je publika, posebno njen ženski deo, dobila novog miljenika. Ovom festivalu Monteno je ostao veran i idućih godina, a za njega je napisao neke od svojih najlepših šansona poput "Zemljo moja" i "Sarajevo, ljubavi moja", koja je postala svojevrsna himna njegovom rodnom gradu te je bila nezaobilazan deo njegovog repertoara.

Obeležio sedamdesete

Kemal je obležio sedamdesete svojim brojnim antologijskim pesmama "Sviraj mi o njoj", "Laž", "Putovanja2, te "Adrijana", a osim Šlagera sezone, Montena je često bio na Opatijskom i Zagrebačkom festivalu na kojima je redovno osvajao nagrade publike i žirija. Takođe, njegovi albumi prodavani su u zlatnim i platinastim tiražima.

Njegov diskografski početak vezan je za 1973. godinu kada je objavio album "Muziko, ljubavi moja" za tadašnji Jugoton. Na njemu se između ostalih hitova nalaze i pesme "Jedne noći u decembru", posvećena njegovoj ljubavi iz mladih dana, supruzi Branki. Sedamdesetih i osamdesetih godina objavio je još nekoliko važnih diskografskih albuma, a onda su nastupile devedesete - turbulentne godine njegova života.

Kemal Monteno u mladosti Foto: Printskrin

Ratna događanja tada su ga zatekla u Sarajevu, a situacija koja se odvijala u Bosni i Hercegovini duboko ga je potresla. Nakon pet godina provedenih u ratnom Sarajevu i narušenog zdravlja, Monteno 1995. godine prihvata poziv Arsena Dedića i Gabi Novak i s porodicom se seli u Zagreb gde je ostao do smrti. Iste godine, Kemo je održao koncert u Lisinskom i to sedam dana zaredom. Potom je 2005. godine ponovno stao na istubinu i održao veličanstveni koncert Kemo u Lisinskom.

Kolegama napisao brojne hitove

Osim što je pisao za sebe, Kemal je napisao brojne pesme i za svoje kolege Arsena Dedića, Zdravka Čolića, Olivera Dragojevića, Terezu Kesoviju, Gabi Novak, Nedu Ukraden, Dražena Žerića, Ismetu Krvavac, Paulu Jusić, Anicu Zubović, Mišu Kovača, Kseniju Erker, Duška Lokina, Kiću Slabinca, Dalibora Bruna i mnoge druge, a često su upravo njegove pesme bile zaslužne za uspeh njegovih kolega.

Njegov zadnji studijski album "Šta je život" obavljen je 2013. godine, a pesme "Jesen je", "Malo mir, malo rat", uz naslovnu pesmu koja se gotovo odmah nametnula kao hit, i dalje su deo radijskog i televizijskog etera.