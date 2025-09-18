Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola spakovao je kofere kako bi došao u Beograd, ali je pre toga odlučio da se pozabavi svojim izgledom.

Naime, on je pre putovanja posetio salon za negu lepote kako bi se doterao.

Zola je otišao na sređivane lica - čupanje obrva i brijanje brade. On se odlučio za tehniku čupanja koncem, a reklo bi se da se brzo pokajao zbog ove odluke.

Lazar Čolić Zola salonu za negu lepote Foto: Printscreen Instagarm

Kako se može videti na snimku, njega je ovo izuzetno bolelo pa je sve vreme pravio grimase i grčio se.

- Joooj, uf, hoćeš i to u sredinu? Ajde. Samo malo drugu obrvu. Ufff, crko dabogda - jaukao je Zola na stolici u salonu.

Kako je stavio u opisu videa, ovakvo iskustvo nije očekivao kada je odlučio da se dotera.

- Hoće čovek glavu da mi otkine - našalio se on.

Kurir.rs

