Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović jedna je od najpopularnijih pevačica na domaćoj estradi, čemu u prilog govore i prepune arene širom Balkana za koje se tražila karta više.

Aleksandra godinama unazad uživa u braku sa sinom Slobodana Živojinovića, Filipom, s kojim živi u raskošnom domu na Voždovcu i ima sina. Pre njega, bila je u dvogodišnjoj vezi sa kolegom Ljubom Perućicom s kojim se, preneli su tada mediji, "prijateljski rastala".

Foto: Damir Dervišagić

Godinama se pričalo o tome da je Perućica varao Aleksandru, te je on nedavno javno priznao da joj je bio neveran.

- Ne, nikada nismo bili u lošim odnosima. Tačno je da sam je varao. Nakon raskida svako je krenuo svojim putem, razišli smo se, ali kad god smo se videli na nekoj proslavi ili snimanju, uvek smo se javili jedno drugom. Nikada nismo imali potpuni prekid da ne pričamo i slično - pričao je Ljuba svojevremeno.

Nije me uhvatila u prevari

Ljuba Perućica je istakao da preljuba nije bila razlog raskida njegove veze sa Aleksandrom, ali da je ona kasnije čula da je bio neveran.

- Nikada me nije uhvatila u prevari. Kasnije je čula da sam jednom bio neveran. Posle toga mi je rekla: "Budi ubuduće pametan i nemoj to da radiš" - otkrio je Perućica ranije za "Skandal".

1/5 Vidi galeriju Perućica ispred porodilišta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Gej afera

Pre nekoliko godina medijiske naslove punili su kolege Ljuba Perućica i Milan Dinčić Dinča, kada se pisalo da su oni više od prijatelja.

- Mislim da znam koji je to novinar napisao, ali neću da kažem da se ne ogrešim. Ja sam se ranije, pre nego što smo dobili porodice i decu, družio sam sa Dinčom, i danas mi je kolega i pre svega prijatelj. Družili smo se, putovali, sednemo u auto, idemo i pičimo, provodili smo puno vremena zajedno. Nismo imali nikakvih problema, a onda se neko našao pametan i napisao kako smo nas dvojica gejevi - rekao je Perućica.

Ljuba Perućica