Pevačica Nataša Vučić je pre nekoliko godina osvojila srca publike u emisiji „Nikad nije kasno“, a zahvaljujući učešću u ovom šou programu doživela je najlepši trenutak o kom je godinama maštala.

Kako je tada pričala, čak dve decenije nije bila u kontaku sa svojom sestrom, a pronašla ju je zahvaljujući emisiji.

Nataša Vučić iz Nikad nije kasno pronašla sestru Foto: Printscreen Instagram

- Srećna sam i što sam posle 20 godina stupila u kontakt sa sestrom koja živi u Australiji. Zahvaljujući emisiji sam je ponovo našla, puno mi je srce. Sada se svaki dan čujemo. Nismo mogle ni da se nađemo, ali zbog ove emisije smo uspele - rekla je tada Nataša.

Njeno prezime intrigira mnoge od kad se pojavila u šouu „Nikad nije kasno“, ali ga da to sad nije iskoristila.

- Pitaju me mnogi šta mi je gospodin Vučić. Često to bude i smešno i ozbiljno jer nikad ne znaju šta mi je Vučić. Ja se nekad našalim, pa kažem da mi je brat predsednik – rekla je Nataša.

Kurir.rs/Grand

