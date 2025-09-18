PEVAČICA GRANDA NAKON 20 GODINA PRONAŠLA SESTRU: "Zahvaljujući emisiji sam je našla u Australiji"
Pevačica Nataša Vučić je pre nekoliko godina osvojila srca publike u emisiji „Nikad nije kasno“, a zahvaljujući učešću u ovom šou programu doživela je najlepši trenutak o kom je godinama maštala.
Kako je tada pričala, čak dve decenije nije bila u kontaku sa svojom sestrom, a pronašla ju je zahvaljujući emisiji.
- Srećna sam i što sam posle 20 godina stupila u kontakt sa sestrom koja živi u Australiji. Zahvaljujući emisiji sam je ponovo našla, puno mi je srce. Sada se svaki dan čujemo. Nismo mogle ni da se nađemo, ali zbog ove emisije smo uspele - rekla je tada Nataša.
Njeno prezime intrigira mnoge od kad se pojavila u šouu „Nikad nije kasno“, ali ga da to sad nije iskoristila.
- Pitaju me mnogi šta mi je gospodin Vučić. Često to bude i smešno i ozbiljno jer nikad ne znaju šta mi je Vučić. Ja se nekad našalim, pa kažem da mi je brat predsednik – rekla je Nataša.
Kurir.rs/Grand
