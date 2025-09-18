Slušaj vest

U susret koncertu koji će Zabranjeno Pušenje u okviru projekta “Neuštekani” održati 31. Oktobra u MTS Dvorani, frontmen benda Sejo Sekson otkriva kako je nastala jedna od najpopularnijih pesma ovog benda “Djevojčice kojima miriše koža”.

- Koševo tog vrema bilo je teško predgrađe. S jedne strane ulice “stanuju djevojčice kojima miriše koža”, s druge je selo. S jedne strane stanovi sa slikama na zidu, bibliotekama, tu žive inženjeri, profesori, vozi se pežo 404, a cure izgledaju kao male Parižanke. S druge strane kuće koje su postojale još 1945. Tu su ljudi koji imaju krave, ovce, koze, voćnjake, nose jaja na pijacu. I nešto kuća koje su izgradili radnici, ono što se zvalo divlja gradnja. I oni su bukvalno jedni drugima gledali u prozor. To je jedino bilo moguće u u socijalizmu - opisuje Sejo sarajevsko naselje Koševo s početka osamdestih godina prošlog veka, u knjizi “Pamtim to kao da je bilo danas”, koju je napisao zajedno sa novinarom Borom Kontićem,

- Mi smo s ove strane ulice i vidimo kako se ljudi gledaju. I vidimo frustraciju jer su to ljubavi i emocije koje nikada neće biti realizovane. Cure iz jednog miljea ne idu sa frajerima iz onog drugog. I obrnuto. Kao kaste u Indiji. Ali, sve ostalo je miks, i to dobar miks. Nama je to dalo puno inspiracije - objašnjava Sejo, I dodaje da je pesama o “Djevojčicama” priča je o jednom njegovom drugu, s kojim se često vraćao kući.

Foto: Sasa Midzor Sucic & Tomislav Fiket

- On mi priča kako je zaljubljen u curu s druge strane ulice. A ja znam njene frajere koji se menjanju kroz godine. Ovaj zaljubljeni je sjajan tip, duša od čoveka, voleo bi je više od svih, ali znam da nema šanse i da joj uopšte nije u vidokrugu jer je onaj s druge strane ulice. On je danas još uvijek u naselju, a izabranica je završila negde u Beogradu – priča Sejo i dodaje kako je za tu pesmu napisao gotovo sve, sem uvoda.

- Ona divna uvodna melodija, ta-ra ri-ra ta-ra, onaj veseli poziv na igru, e to je smislio Drale Janković. Drale je umro pre nekoliko godina i uz tu temu je ispraćen na onaj svet. Bio je najbolji čovek kog sam ikad upoznao, muzički vrlo nadaren. Naš Brajan Ino. S njim sam napisao najviše pesama, za njega sam se tukao češće nego za sopstvenog brata – kaže Sejo.

Zabranjeno pušenje izvešće “Djevojčice kojima miriše koža”, kao i brojne druge pesme iz njihove četiri decenije duge karijere, na unplugged koncertu pod nazivom “Neuštekani”, 31. Oktobra.

Koncerti “Neuštekanih” izazvali su veliku pažnju u regionu i bili rasprodani u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu, a publika u Beogradu biće u prilici da prvi put čuje Zabranjeno pušenje u unplagged verziji, bez električnog pojačanja, ali sa najjačim ljudskim vibracijama.