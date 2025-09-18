Slušaj vest

Marina Gagić, bivša verenica pevača Darka Lazića u poslednje vreme je veoma aktivna na društvenim mrežama gde svakodnevno deli trenutke iz privatnog života.

Marina trenutno uživa na Mikonosu, ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju, u izazovnoj crnoj čipkastoj haljini koja je istakla njen dekolte.

Marina Gagić u večernjem izlasku Foto: Preentscreen Instagram

Nema sumnje da je Marina plenila poglede, a mnogi su komentarisali njen izgled, i da nikad bolje nije izgledala.

Ljubav koja je počela u mladosti

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem, sa kojim je dobila sina Alekseja. Njih dvoje su se verili, ali je brzo usledio kraj.

Uprkos raskidu, ostali su u kontaktu zbog zajedničkog deteta, a Marina se povukla iz javnosti i posvetila majčinstvu i ličnom razvoju.

Marina Gagić, bivša Darka Lazića, sa sinom na letovanju Foto: Printscreen

Složena ali funkcionalna porodica

Zanimljivo je da je Darko uspeo da održi korektne odnose sa svim majkama svoje dece, uključujući i Anu Sević, sa kojom se ponekad pojavljuje i u društvu svoje sadašnje supruge Katarine.

Bez obzira na složenost porodične dinamike, čini se da svi učesnici priče danas streme miru, međusobnom poštovanju i dobrobiti dece – što je svakako vredno pažnje i poštovanja.

Bivša verenica Darka Lazića uživa u luks vili