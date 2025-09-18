ZOLA ZA OVU PAPRENU CIFRU ULAZI U ELITU! Tražiće da mu honorar isplate unapred, evo o kojoj sumi se radi: Odmah će uraditi jednu stvar kad vidi Miljanu
Lazar Čolić Zola u razgovoru za medije otkriva da su pregovori za ulazak u ''Elitu 9'' u toku, ali i koliki honorar traži za učešće u istom.
Deveta sezona ''Elite'' počela 13. septembra, a Lazar Čolić Zola zaintrigirao je javnost objavom da stiže u Beograd.
Kako bi stavio tačku na spekulacije Zola se oglasio i otkrio da li će se useliti na imanje u Šimanovcima, ali i kakav će odnos imati sa bivšom devojkom Miljanom Kulić.
- Ne znam još uvek da li ću se dogovoriti oko ulaska u rijalit, ali kada bih ušao verovatno bih zaprosio Miljanu Kulić - kaže Zola i otkriva za koliki honorar traži za učešće u rijalitiju.
- Za 6000 evra nedeljno, ali da mi sav keš bude isplaćen unapred.
Lazar Čolić Zola početkom avgusta iznenadio je pratioce kada je na svom Instagram profilu podelio video u kojem je pokazao neverovatnu fizičku transformaciju. On je, naime, uspeo da skine 23 kilograma za samo dva meseca i sada se, kako sam ističe, konačno oseća dobro u svojoj koži.
