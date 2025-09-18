Slušaj vest

Voditeljka Sanja Kužet ne krije koliko je posvećena svom izgledu, a za titulu jedne od najzgodnijih zadužena je pre svega njena disciplina kada je zdrav život u pitanju.

Sanja redovno objavljuje kako trenira, a dok je ranije birala vežbe koje podrazumevaju snagu, sada je pokazala i kako trči na traci pod nagibom.

Sanja Kužet trenira Foto: printscreen instgaram

Ona se snimala u teretani dok je bila na spravi, a mnogi su pohvalili njen nivo spremnosti.

U jednom trenutku je usnimila i sebe u ogledalu, pa je tada oduševila izborom garderobe za vežbanje. Drečavo zeleni šorts i majica odlično su pristajali njenom telu.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsSANJA KUŽET POKAZALA ONO ZABRANJENO! Voditeljka se dole svukla pa svima popadale vilice, pogledajte ovaj prizor
Sanja Kužet pokazala golotinju
StarsSANJA KUŽET PROSLAVILA ROĐENDAN: Voditeljka izgleda zanosno, a nećete verovati koliko godina je napunila! Ima samo jednu želju
111.jpg
StarsOVO JE PRIVATNI BIZNIS SANJE KUŽET! Pored voditeljskog posla, ovo je njena pasija: Spojila lepo i korisno
Sanja Kužet u Zvezdama Granda
StarsSANJA KUŽET U BELOJ HALJINI OD ČIPKE SA GOLIM LEĐIMA I DEKOLTEOM! Voditeljka uživa na ovom prelepom mestu, a od sina ne odvaja! (FOTO)
StarsVODITELJKA UŽIVALA PORED BAZENA, POKAZALA LICE BEZ ŠMINKE: Sanja Kužet skakala od sreće u haljini na bretele bez brushaltera
Screenshot_1849.jpg
StarsSLAVLJE U DOMU SANJE KUŽET! Voditeljka rodila sina u 5. deceniji, sada objavila emotivnu objavu: Ovaj mali Vuk me je razvalio! (FOTO)
screenshot-15.jpg

 Evo gde je je bila Sanja Kužet tokom trudnoće:

Evo gde je pobegla trudna Sanja Kužet Izvor: Instagram/sanja_kuzet