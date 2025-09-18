Sanja Kužet odlučila je da promeni deo treninga
SANJA KUŽET NE IZLAZI IZ TERETANE Nakon vojničkih vežbi promenila ploču, evo šta sada radi! (FOTO)
Voditeljka Sanja Kužet ne krije koliko je posvećena svom izgledu, a za titulu jedne od najzgodnijih zadužena je pre svega njena disciplina kada je zdrav život u pitanju.
Sanja redovno objavljuje kako trenira, a dok je ranije birala vežbe koje podrazumevaju snagu, sada je pokazala i kako trči na traci pod nagibom.
Sanja Kužet trenira Foto: printscreen instgaram
Ona se snimala u teretani dok je bila na spravi, a mnogi su pohvalili njen nivo spremnosti.
U jednom trenutku je usnimila i sebe u ogledalu, pa je tada oduševila izborom garderobe za vežbanje. Drečavo zeleni šorts i majica odlično su pristajali njenom telu.
Kurir.rs
