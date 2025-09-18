Slušaj vest

Crnogorski jutjuber Luka Bojović, poznatiji kao Luks, ušao je u veliki javni sukob sa nekadašnjim prijateljem Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase.

Kako se drama sve više rasplamsala, Luks se oglasio Jutjub videom u kom je otkrio da ja zabrinut za svoju bezbednost.

- Ukoliko mi se nešto desi nakon ovog videa, ukoliko me neko kidnapuje, prebije na ulici, zapali auto ili bilo šta slično, znajte da je jedini krivac Baka Prase - tvrdi Bojović.

- U ovom videu ću vam ispričati zašto je moja bezbednost ugrožena i zašto Bogdan laže i pokušava na mene da prebacui krivicu da ja nekome mafijam, kada je od početka on taj koji mafija - nastavio je Luka.

"Moraš da mi isplatiš 25.000 evra, on je moj čovek!"

Cela drama je nastala oko nagradnih igara koje Luka organizuje putem društvenih mreža, a za koje Bogdan tvrdi da su nameštene, te da time Bojović vrši prevare kako bi zarađivao i dobijao veći broj pratilaca.

Takođe je nastao i problem jer je Luks počeo da snima Jutjub klipove sa Bogdanovim drugom, koji mu duguje 20.000 evra.

Izazvan time, Baka Prase je navodno pokušao da reketira Bojovića.

- "Ukoliko planiraš da nastaviš da snimaš sa Delićem, moraš da mi isplatiš 25.000 evra, on je moj čovek." Rekao mi je, na šta ja nisam pristao. Njemu ne trebaju pare, zapretio mi je da bi mi pokazao silu. Nije uspeo i tako smo došli do celog haosa. Kada sam ga pitao da li on to mene pokušava da reketira, rekao mi je :"Da, reketiram te!" Kada sam završio poziv, Delić koji je sedeo pored mene mi je rekao: "Ne mogu da verujem da je toliko prsao, bukvalno si mogao sad da ga snimiš" - ispričao je Luka.

