Iako je prošlo šest godina od tragične smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića, uspomena na njega i dalje živi među porodicom, kolegama i publikom.

Ekipa Kurira posetila je njegovo monumentalno spomen-obeležje od granita sa bronzanom skulpturom, podignuto na pevačev rođendan 6. septembra 2022. godine, gde je položen venac, i buket. Na vencu piše: „Šabanu od kuma Velje sa porodicom“.

Večeras će u Šapcu biti održan veliki koncert sećanja posvećen neponovljivom Šauliću.

Evo ko će sve nastupati

Šaban Šaulić i Goca Šaulić Foto: Promo, Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Na sceni će kroz pesmu i emocije kralja narodne muzike oživeti njegovi prijatelji i kolege, a među njima će biti ćerka pokojnog kralja narodne muzike, Ilda Šaulić, Uroš Živković, Ljuba Aličić, i mnogi drugi.

Šabac večeras diše muzikom, a publika sa nestrpljenjem očekuje spektakl koji će još jednom potvrditi da Šaban Šaulić nikada neće biti zaboravljen

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

