SEĆANJE NA ŠABANA ŠAULIĆA I DALJE ŽIVI! Ekipa Kurira posetila spomenik koji je podignut u čast muzičke legende, ovo smo zatekli tamo... (FOTO)
Iako je prošlo šest godina od tragične smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića, uspomena na njega i dalje živi među porodicom, kolegama i publikom.
Ekipa Kurira posetila je njegovo monumentalno spomen-obeležje od granita sa bronzanom skulpturom, podignuto na pevačev rođendan 6. septembra 2022. godine, gde je položen venac, i buket. Na vencu piše: „Šabanu od kuma Velje sa porodicom“.
Večeras će u Šapcu biti održan veliki koncert sećanja posvećen neponovljivom Šauliću.
Na sceni će kroz pesmu i emocije kralja narodne muzike oživeti njegovi prijatelji i kolege, a među njima će biti ćerka pokojnog kralja narodne muzike, Ilda Šaulić, Uroš Živković, Ljuba Aličić, i mnogi drugi.
Šabac večeras diše muzikom, a publika sa nestrpljenjem očekuje spektakl koji će još jednom potvrditi da Šaban Šaulić nikada neće biti zaboravljen
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: