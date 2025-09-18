Slušaj vest

Pevač Darko Filipović (44) veći deo godine provodi u Grčkoj, gde poseduje nekretnine i razvijen biznis, a sada je svojim pratiocima pokazao kako uživa u slobodnim trenucima.

Na Instagramu je podelio nekoliko fotografija sa plaže, uživajući u čarima zalaska sunca.

Posebnu pažnju privukla je slika na kojoj pozira u kupaćem, pokazujući zavidnu figuru i istaknute mišiće.

Nakon razvoda se povukao

Kada je reč o privatnom životu, Darko u poslednje vreme retko govori za medije. Nakon razvoda od supruge Jasmine, koja ga je javno prevarila, pevač se povukao iz javnosti i odlučio da svoj mir pronađe u Grčkoj. Tamo je kupio dve nekretnine, koje je pretvorio u unosan posao i danas od njih zarađuje tokom cele godine. O razvodu je svojevremeno rekao sledeće:

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - dodao je Filipović, pa se obratio bivšoj za kraj:

- Želim joj sve najbolje - izjavio je pevač za medije.

Kolega ga javno prozvao

Podsetimo, Darkov kolega Nemanja Nikolić jednom prilikom je komentarisao vest da je Filipović kupio dva stana u inostranstvu, a njegova izjava je mnoge iznenadila.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić pre tri godine u emisiji "Ekskluziv".

