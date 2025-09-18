Slušaj vest

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, koji se prvi put nakon hapšenja, posle 15 godina, došao u Srbiju., a prvo mesto koje je posetio kada je stigao u srpsku prestonicu jeste grob njegove velike prijateljice Marine Tucaković i njenih sinova Miloša i Milana Radulovića.

Stajling Bokija 13 od nekoliko stotina hiljada evra Foto: Printscreen/MaisonMargiela

Boki 13 iskoristio je boravak u Beogradu kako bi pred kamerama domaćih medija ispričao sve o zatvorskim danima, ali i zdravstvenom problem sa kojim se suočio I jedva ostao živ.

Međutim, malo ko se seća da je davne 2011. godine, Jovanovskom ulazak u Srbiju bio zabranjen, imao je samo 72 sata da spakuje kofere i napusti zemlju.

- Bojanu Jovanovskom poznatijem kao Boki 13, zabranjen je ulazak u Srbiju u narednih šest meseci - glasilo je izveštavanje domaćih medija.

Ovakvu meru izrekao je beogradski sudija za prekršaje pošto je utvrđeno da je Jovanovski ilegalno boravio u našoj zemlji. Jovanovski je platio novčanu kaznu od 10.000 dinara za prestup i u roku od tri dana mora da napusti Beograd.

Kako se tada saznalo u MUP Srbije, Jovanovski je "zatečen u prekršaju", jer je nezakonito boravio u našoj zemlji. Utvrđeno je da je izvesno vreme u Beogradu, gde živi i radi, ali svoj boravak nije uopšte prijavio.

Priveden je u Odeljenje za strance, gde su utvrđene činjenice, a potom je odveden kod sudije za prekršaje u zgradi Policijske uprave Beograd.

Dat mu je rok od 72 sata da napusti zemlju.

Prema važećem Zakonu, stranci su dužni da u roku od 24 sata prijave svoj boravak policijskoj stanici na čijoj će teritoriji biti. Takođe, potrebno je pri odlasku i da se odjave. Jovanovski je više puta, kako su tada pisale Novosti, prekršio obe odredbe.

Osuđen na 9 godina zatvora

Jovanovski je, inače, za slučaj "Reket" u junu 2020. osuđen na devet godina zatvora. Njemu je nekoliko puta odbijana žalba na odluku skopskog krivičnog suda o pritvoru, kao i zahtev da zbog lošeg zdravstvenog stanja bude prebačen u kućni pritvor, a onda je pre 2 godine izašao iz zatvora ne bi li se branio sa slobode zbog narušenog zdravlja.

Pokraden je bio u zatvoru

Inače, on je jednom prilikom govorio o boravku u zatvoru, pa je spomenuo "osobu iz Beograda":

- Bilo je jezivo. Napolju je bilo toplo vreme, a kroz moje telo je prolazila jeza. Od stresa nisam mogao da dođem sebi. U zatvoru sam upoznao prijatelje. Tamo imam prijatelje i dan danas. Smenjivale su se emocije u meni, ali detaljno o tome će biti prikazano u mom filmu. Nemaš slobodu, jednostavno. Ne možeš da vidiš drage ljude. Majku, oca, nekoliko dragih ljudi. Uskoro će Srbija saznati ko je osoba koja me je moralno, materijalno i emotivno uništila. Osoba je iz Beograda. On me je pokrao, tad sam video šta znači ljudsko dno. Šta mi je ukrao, kako je sve izgledalo, saznaće cela Srbija. Monstruozno je ono što sam ja doživeo.

Boki 13 posetio grob Marine Tucaković