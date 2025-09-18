Slušaj vest

Uoči večerašnjeg koncerta posvećenog legendarnom Šabanu Šauliću, njegova udovica Goca i ćerka Ilda podelile su emocije i sećanja na kralja narodne muzike.

Goca Šaulić: – Za mene je svaki dan sećanje na Šabana. On je bio stub naše porodice, čovek kakav se retko rađa, i pevač koji je zauvek obeležio muziku na ovim prostorima. Kada vidim koliko ga ljudi i dalje vole, osećam i tugu i ponos. Tugu jer ga nema, a ponos jer znam da je ostavio neizbrisiv trag - rekla je Goca.

Pogledajte ko je sve došao:

1/31 Vidi galeriju Uoči večerašnjeg koncerta posvećenog legendarnom Šabanu Šauliću, njegova udovica Goca i ćerka Ilda podelile su emocije i sećanja na kralja narodne muzike Foto: Boba Nikolić

– Šaban je uvek govorio da peva iz srca, i da pesma mora da dotakne čoveka. Mislim da je upravo zato publika i danas uz njega, jer je davao sebe u svakoj pesmi - dodaje.

Ilda Šaulić: – Moj tata je za mene bio najveći uzor, ne samo kao pevač, već i kao čovek. Naučio me je da uvek budem svoja i da cenim publiku. Danas, kada stanem na binu, osećam ga pored sebe - te dodaje.

– Ovakvi koncerti nisu samo sećanje, već i dokaz da Šaban živi kroz svoje pesme i kroz ljubav ljudi. To je ono što nas kao porodicu čini ponosnim - ističe.

Na večeri posvećenoj kralju narodne muzike, publika će još jednom imati priliku da oseti njegovu veličinu.

Najavljeno da će nastupiti: Ilda Šaulić, Ljuba Aličić, Dragan Kojić Keba, Hasan Dudić, Beki Bekić, Emir Habibović, Jovan Mihaljica, Nermin Handžić, Milica Milovanović, Uroš Živković i Šabanov kum Mirko Kodić.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: