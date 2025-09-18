Slušaj vest

U čast legende narodne muzike, Šabana Šaulića, večeras se u Šapcu održava koncert, gde će njegove pesme pevati sve same legende narodne muzike.

Osim Šabanovih najbližih, noćas su se okupile najveće zvezde, a među njima su: Emir Habibović, Nermin Handžić, pobednik Zvezde Granda, Uroš Živković, kompozitor Steva Simeunović, Hasan Dudić ali i mnogi drugi.

1/31 Vidi galeriju Uoči večerašnjeg koncerta posvećenog legendarnom Šabanu Šauliću, njegova udovica Goca i ćerka Ilda podelile su emocije i sećanja na kralja narodne muzike Foto: Boba Nikolić

Ekipa Kurira posetila je njegovo monumentalno spomen-obeležje od granita sa bronzanom skulpturom, podignuto na pevačev rođendan 6. septembra 2022. godine, gde je položen venac, i buket. Na vencu piše: „Šabanu od kuma Velje sa porodicom“.

Šabac večeras diše muzikom, a publika sa nestrpljenjem očekuje spektakl koji će još jednom potvrditi da Šaban Šaulić nikada neće biti zaboravljen

- Šaban je nezaboravan, on će kroz svoje pesme večno živeti. U parku gde je nekada bila autobuska stanica, sa koje je krenuo da gradi muzičku karijeru pre tri godine je postavljen spomenik, a lepo je što se i na ovaj način čuva sećanje na njega - rekao je jedan Šapčanin.

Na monumentalnom spomen obeležju od granita sa bronzanom skulpturom, koje je otkriveno na pevačev rođendan 6. septembra 2022. često se može videti cveće koje polažu poklonici njegove pesme.

U vreme Malogospojinskog vašara koji traje od 14. do 23 septembra gosti Šapca koji stižu sa svih strana i ne propuštaju priliku da se poklone kralju narodne muzike.

Tako će i biti i ove godine, a spektakulari koncert sećanja biće razlog više za dolazak u Šabac.

Koncert u čast Šabana Šaulića