Voditeljka Milica Pajčin i pevač Aleksa Perović razveli su se 2023. godine, a nedugo zatim ona je saznala da boluje od mezenterične ciste.

Da ljubav ne može da pobedi baš sve prepreke dokaz su Aleksa Perović i Milica Pajčin, koji su se razveli posle šest godina braka. Odluku o razlazu nije promenila ni činjenica da imaju dve ćerke, Lunu i Srnu.

Ubrzo nakon zajedničkog saopštenja kojim su potvrdili da ostaju u prijateljskim odnosima Milica Pajčin saznala da boluje od mezenterične ciste, retkog tumora, i da je šansa da preživi operaciju samo 30%. Na svu sreću, operacija je bila uspešna, a Milica danas sa ponosom nosi ožiljak kao simbol svoje borbe i snage.

- Svi mi vrlo često u procesu dobijanja drugih šansi dobijamo bolne i velike ožiljke, ali uz njih ide i novi beli papir po kom možemo pisati nekim novim fontom. Ne postoji taj Instagram filter koji će nas učiniti lepim kao ožiljci. Ne, stvarno. Majke mi. Svaki je jedinstven, ima neki svoj luk koji hoće nešto da kaže - napisala je ona na svom Instagramu.

Pronašao sreću posle razvoda

Perović se, sa druge strane, 2025. godine ponovo oženio, a druga supruga Isidora podarila mu je sina. Porodičnu sreću pokvarila je agonija kroz koju Aleksina supruga prolazi zbog toga što su vezu započeli nedugo nakon njegovog razvoda od Milice sa kojom su, inače, u sjajnim odnosima.

- Pošto vidim da pojedini misle da imaju neke relevantne informacije, odmah da vas demantujem i pojasnim neke stvari jednom za svagda. Aleksa Perović je bio oženjen, u braku, pre nekoliko godina. Razveden je od pre dve godine. Mi smo se upoznali godinu dana nakon njegovog razvoda - napisala je Isidora na svom Instagramu, pa dodala:

- Otkada smo počeli javno da delimo naše intimne trenutke, traje ničim zaslužen pritisak na mene. Od toga da mi pridajate kojekakve epitete poput "rasturačice brakova", "nemoralne osobe", "kradljivice", itd... I neumorno pravite komparaciju između Aleksine bivše žene i mene. Ne znam da li shvatate koliko je to bolesno, i koliko je zapravo nevažno - zaključila je.

