Slušaj vest

Asmin Durdžić je otvoreno pred svimas govorio kako želi da uništi Luku Vujovića jer sumnja da on koristi njegovu ćerku Noru zarad rijalitija.

– Nikome ništa nisam zaboravio. Kad mi je bilo najteže, svašta su mi govorili, nisam znao gde udaram, a oni su me gazili – rekao je Janjuš.

Asmin Durdžić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

– Njega ne zanima ništa, on igra rijaliti. Želim da ga razvalim jer on koristi Noru – dodao je Asmin.

– Luki ovo odgovara – nadovezala se Teodora.

– Smeta im što sada ne dobijaju te pare. Predstavljeno je da Asmin nikakve pare ne daje – komentarisao je Janjuš.

– Više sam davao nego što je ona imala honorar – poručio je Asmin.

– Kako je on juče bezobrazno rekao da je i on uložio novac… Moram danas da ga stavim pod svoje – umešala se Mina.

Janjuše, je l’ i tebe zvala na kameru? Ovaj je sad treći tata. Meni je Nora rekla: "Da li si video onu kučku Enu, mama plače zbog Kačavende", zamisli to – ispričao je Durdžić.

Blokirala ga 30 puta

Kako je u periodu kada je vodio medijski rat sa Aneli bio u vezi sa Stanijom, nesumnjivo je da je to moralo uticati na njihov odnos, a Asmin se sada otvorio i otkrio detalje

- Stanija me je blokirala bar 30 puta zbog bivše, ona mene možda i danas grdi zbog ovoga što radim. Ja sam takav, ti o meni loše, pa i ja tebi loše. Ja nikad nisam rekao da je ona k***a, niti da se bavila prostitucijom. Ja da nemam dete i da ne volim Staniju ja bih bio u zatvoru. Sita je htela da nastavi priču jer je Aneli i zlapela - govorio je Asmin.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

Aneli je za mene mrtva

Podsetimo, Asmin u rijalitiju nije štedeo na uvredama kada su u pitanju Sita i Aneli.

- Nikada nisam rekao ime "Aneli", a kada bi me pitala, bio sam spreman da pokažem tuđu sliku. Slagao sam da je majka tog deteta predivna žena i radi u pekari. Sve sam lagao za Aneli, nisam hteo da priznam. Imam poruke gde sam pisao Aneli da sam u ozbiljnoj vezi. Ja je pomirim sa Groficom i ona me smara non stop, ne znam kako da opišem. Ne bih joj otišao na sahranu, ona je za mene mrtva, sahranjena. - rekao je Asmin

Asmin govori o ćerki