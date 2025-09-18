FILIP ĐUKIĆ KONAČNO PRESEKAO I UŠAO OVOJ LEPOTICI U KREVET! Poslušao Janjuša, uskoro sledi akcija...
Marko Janjušević Janjuš otvoreno je govorio kako Tanju Stijelju Boginju i Filipa Đukića vidi kao savršen par u ''Eliti 9'', a čini se da su oni rešili da ga poslušaju.
Naime, Filip Đukić po ulasku u rijaliti spavao je u krevetu levo od Maje Marinković, a po svemu sudeći sada je prešao s njene desne strane u krevet Tanje Stijelje Boginje kako bi spavali zajedno. Da li ovo sve miriše na to da će njih dvoje biti novi par, ostaje nam da saznamo.
TikTokerka Tanja Stijelja, poznatija na mrežama kao "Boginja", ušla je u Elitu 9 i već na samom startu podigla prašinu.
Publika je pamti po provokativnim TikTok okršajima, gde bez dlake na jeziku govori o najličnijim temama. Njeno ime se ranije povezivalo i sa poznatim influenserom Bakom Prasetom, sa kojim je navodno imala blizak odnos, a šuškalo se i da su više od prijatelja.
Tanja je često bila u njegovm lajvovima, a osim toga, neretko je bila viđena i u online druženjima sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je takođe privlačilo pažnju publike.
