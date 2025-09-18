Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš otvoreno je govorio kako Tanju Stijelju Boginju i Filipa Đukića vidi kao savršen par u ''Eliti 9'', a čini se da su oni rešili da ga poslušaju.

Naime, Filip Đukić po ulasku u rijaliti spavao je u krevetu levo od Maje Marinković, a po svemu sudeći sada je prešao s njene desne strane u krevet Tanje Stijelje Boginje kako bi spavali zajedno. Da li ovo sve miriše na to da će njih dvoje biti novi par, ostaje nam da saznamo.

Foto: Prinstcreeen

TikTokerka Tanja Stijelja, poznatija na mrežama kao "Boginja", ušla je u Elitu 9 i već na samom startu podigla prašinu.

Publika je pamti po provokativnim TikTok okršajima, gde bez dlake na jeziku govori o najličnijim temama. Njeno ime se ranije povezivalo i sa poznatim influenserom Bakom Prasetom, sa kojim je navodno imala blizak odnos, a šuškalo se i da su više od prijatelja.

Tanja je često bila u njegovm lajvovima, a osim toga, neretko je bila viđena i u online druženjima sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je takođe privlačilo pažnju publike.

