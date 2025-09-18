Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš otvoreno je govorio kako Tanju Stijelju Boginju i Filipa Đukića vidi kao savršen par u ''Eliti 9'', a čini se da su oni rešili da ga poslušaju.

Naime, Filip Đukić po ulasku u rijaliti spavao je u krevetu levo od Maje Marinković, a po svemu sudeći sada je prešao s njene desne strane u krevet Tanje Stijelje Boginje kako bi spavali zajedno. Da li ovo sve miriše na to da će njih dvoje biti novi par, ostaje nam da saznamo.

Filip prešao u krevet kod Boginje
Foto: Prinstcreeen

Bila u šemi s Bakom Prasetom

TikTokerka Tanja Stijelja, poznatija na mrežama kao "Boginja", ušla je u Elitu 9 i već na samom startu podigla prašinu.

Baka Prase Foto: Printscreen Instagram

Publika je pamti po provokativnim TikTok okršajima, gde bez dlake na jeziku govori o najličnijim temama. Njeno ime se ranije povezivalo i sa poznatim influenserom Bakom Prasetom, sa kojim je navodno imala blizak odnos, a šuškalo se i da su više od prijatelja.

Tanja je često bila u njegovm lajvovima, a osim toga, neretko je bila viđena i u online druženjima sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je takođe privlačilo pažnju publike.

Ne propustiteStarsFILIP ĐUKIĆ IMAO STRASTVENU NOĆ SA MILJANOM! Pala ozbiljna akcija pa se odmah pokajao: Priznao da ga peče ovaj deo tela...
Filip Đukić i Miljana Kulić vrela akcija
StarsMILJANA STRAVSTVENO LJUBI OVOG CIMERA! Moli ga da spavaju zajedno, a on joj poručio da ne može da izdrži: Zaljubila sam se! (VIDEO)
Miljana Kulić ljubi Filipa Đukića
Stars"VEZA NAM NIJE ZAPOČETA JAVNO" Oglasila se Anita Stanojlović nakon što je bivši otpratio sa Instagrama: On nije deo javnog sveta, nije nikada ni želeo da bude
Screenshot 2025-01-25 223239.png
RijalitiOD SJAJA I GLAMURA DO POTPUNOG FIJASKA! Bombastični dekoltei, cirkoni i perje: Ona kao da je izašla iz cirkusa, a tu je i Džoni Dep - poznajemo li se?!
zadruga_13092025_0166 copy.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP545 Izvor: kurir tv