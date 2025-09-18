Slušaj vest

Šabac je sinoć, 18. septembra, još jednom potvrdio da pamti i poštuje svoje najveće umetnike. Na gradskom trgu, pred hiljadama posetilaca, održan je veličanstven koncert u znak sećanja na kralja narodne muzike – Šabana Šaulića.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, ovaj emotivni događaj pretvorio je trg u more emocija, pesme i sećanja, slaveći umetnika koji je svojom pesmom proslavio svoj rodni grad i ostavio neizbrisiv trag u istoriji narodne muzike.

Uz orkestar Miše Mijatovića, publika je imala priliku da čuje neke od najlepših Šabanovih pesama, koje su izvodili njegovi prijatelji, kolege i naslednici: Ilda Šaulić, Ljuba Aličić, Hasan Dudić, Beki Bekić, Emir Habibović, Jovan Mihaljica, Nermin Handžić, Uroš Živković i Milica Milovanović. Čaroliju večeri dodatno je upotpunila virtuozna harmonika Mirka Kodića, koji je godinama bio uz Šabana na sceni.

Svaki izvođač uneo je deo sebe u interpretaciju pesama koje su obeležile decenije i postale deo kolektivnog pamćenja naroda.

Atmosfera je bila ispunjena emocijama – smehom, suzama i aplauzima, dok su se ređale numere koje su generacije pevale i volele.

„Za našu porodicu Šaban je zauvek tu, kroz sećanja i pesme koje je ostavio. Dirljivo je i važno što ga i njegov rodni grad ovako čuva od zaborava. Šabac je bio deo njega, a on je zauvek deo Šapca,“ rekla je Gordana Šaulić, zahvaljujući organizatorima i publici koja ne dozvoljava da se ime njenog supruga ikada zaboravi.

Koncert sećanja održan je u okviru Malogospojinskog vašara, kada Šabac, od 14. do 23. septembra, postaje mesto okupljanja, veselja i bogate kulturne ponude. Ove godine, događaj je dobio poseban značaj upravo kroz sećanje na Šabana, čiji spomenik – postavljen 2022. godine na mestu nekadašnje autobuske stanice – svakodnevno okuplja poštovaoce njegove umetnosti.

Cveće koje nikada ne izostaje kraj spomenika, sinoć je zamenilo more svetala i pesme, koja se orila do kasno u noć. Publika, iz svih krajeva Srbije i regiona, još jednom je pokazala da Šaban Šaulić nije otišao – on i dalje živi, kroz melodije koje ne blede i ljubav naroda koju vreme ne briše.

