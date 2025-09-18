Slušaj vest

Voditelj Mladen Mijatović odlučio je da se ponovo vrati ružičastoj televiziji, a sada je na svom Instagram profilu objasnio šta nje presudilo da napusti mesto konzula u Tel Avivu.

Mladen Mijatović ponovo na ružičastoj televiziji Foto: Preentscreen/Instagram

- Poslednjih meseci često me je remetilo kada me poznanici pozovu ili sretnu tamo gde sam radio kao diplomata i kažu: “A ti si se spasio, otišao iz Srbije u sred ove napetosti, protesta, skupova...” Prećutao bih, a zapravo je to bilo vrlo uvredljivo za mene. Čitav život išao sam glavom tamo gde drugi nisu smeli nogom. Od tog momenta počinjem opet da sanjam novinarstvo i da stalno mislim na Beograd, Srbiju i kolege. I rešio sam, vraćam se na televiziju Pink. Bilo je potrebno manje od dva minuta da se dogovorim sa Željkom Mitrovićem i urednikom informativnog programa Goranom Gmitrićem. Zahvalan sam im neizmerno zato što su mi omogućili da ponovo živim svoju najveću profesionalnu ljubav - novinarstvo. Ponosan sam zato što ću opet raditi u najboljem timu vrhunskih profesionalaca - ljudi koji čine TV Pink.” Napisao je Mladen na svom profilu.

Smuvao koleginicu sa Pinka

Novinar crne hronike Mladen Mijatović vratio se u Beograd i ponovo počeo da radi na televiziji Pink, a to nije jedina novost u njegovom životu

Naime, kako prenosi "Republika.rs", Mladenova nova devojka je takođea koleginica sa Pinka.

- Sve kolege su se obradovale kada su saznale da se Mladen vraća, a inače je u vezi sa koleginicom koja se bavi praćenjem suđenja. Oni su se preko posla i upoznali - ispričao je izvor.

"Dea je moja bivša devojka"

- Posle dve godine sam se vratio iz diplomatije, danas mi je prvi dan na poslu, veoma sam zadovoljan i srećan. Kolege su oduševljene, lepo su me dočekali, zajedno srećni i zadovoljni. Nisam ni iznenađen, znao sam da će tako da bude, mi smo jedan dobar tim, dobri ljudi, odrasli profesionalci. Baš mi je drago da su me tako prijatno primili - rekao je on i otkrio da li mu smeta što ga i dalje povezuju sa bivšom partnerkom Deom sa kojom je bio u dugogodišnjoj u emotivnoj vezi.

- Ona je moja bivša devojka, tako da, nemam ja ništa... Svako živi svoj život, a kažem vam, ja sam fokusiran na posao i to mi je apsolutni prioritet - zaključio je on.

Stars