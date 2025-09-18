Slušaj vest

Radomir Taki Marinković, otac rijaliti zvezde Maje Marinković, nakon ćerkinog ulaska na imanje u Šimanovcima, dotakao se njenog odrastanja.

Međutim, malo ko zna da je rijaliti učesnica jako bila vezana za Takijevu majku, čiju je smrt teško podnela.

- Jako sam vezan za Maju, sam sam je podigao i mnogo mi je bilo teško kada je ulazila. Zaplakao sam, mnogi su to mogli da primete. Koliko god godina da ima, ona će uvek biti moje dete. Odnegovao sam je od 15 meseci, kupao sam je, oblačio, spavala mi je na grudima. Sve sam joj pružio, od pelena do haljina. Nikada nisam bio strog prema njoj, uvek smo imali divan odnos. Sad je neću videti godinu dana. Gledaću je preko ekrana, ali to nije isto. Maja je moj život i sve što imam - govorio je Taki sa gnedlom u grlu.

"Pola kose joj je otpalo nakon bakine smrti"

- Ne mogu da razumem da neko ostavi dete od dve, tri, pet godina i ode u rijaliti. Ne brinu više za dete, svako malo dovode nove "očeve". Nikada za života Maju nisam upoznao ni sa jednom devojkom. Devojčicama je nezgodno kada odrastaju bez majke, nisam hteo da je na taj način povredim. Nikada ne znaš šta dete može da pomisli i kako će to da utiče na njega - objasnio je Radomir.

- Od malena je imala sve što je poželela. Moja majka, od koje smo imali veliku pomoć, je umrla kada je Maja imala 12 godina. Jako je bila vezana za baku, nakon njene smrti pola kose joj je otpalo. Na sahrani se onesvestila, jako joj je bilo teško jer joj je zamenila majku. Bila je jako velika gospođa. Tri godine pred penziju je napustila posao, da mi bi čuvala dete. Morao sam da uplaćujem novac na biro, da ne bi ostala bez penzije. Mnogo se žrtvovala za nju - govorio je Marinković.

kurir.rs/alo

