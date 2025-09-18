Slušaj vest

Šabac je sinoć, 18. septembra, još jednom pokazao koliko poštuje svoje velikane. Na prepunom gradskom trgu održan je veličanstven koncert u znak sećanja na kralja narodne muzike – Šabana Šaulića. Hiljade ljudi, svih generacija, okupile su se kako bi odale počast čoveku čije su pesme obeležile decenije i ostavile neizbrisiv trag u srpskoj muzici.

Veče ispunjeno emocijama, muzikom i sećanjima kulminiralo je trenutkom koji je posebno dirnuo sve – i sam vrhunac večeri bio je trenutak kada je porodica Šaulić primila poseban dar. Naime, talentovani umetnik iz Šapca, Uroš Lukić, uručio je porodici portret Šabana Šaulića – ručno rađenu sliku koja prikazuje legendarnog pevača u njegovom prepoznatljivom, dostojanstvenom izdanju.

Ekipa Kurira posetila spomenik koji je podignut u čast muzičke legende

Ekipa Kurira posetila je njegovo monumentalno spomen-obeležje od granita sa bronzanom skulpturom, podignuto na pevačev rođendan 6. septembra 2022. godine, gde je položen venac, i buket. Na vencu piše: „Šabanu od kuma Velje sa porodicom“.

Šabac večeras diše muzikom, a publika sa nestrpljenjem očekuje spektakl koji će još jednom potvrditi da Šaban Šaulić nikada neće biti zaboravljen.

- Šaban je nezaboravan, on će kroz svoje pesme večno živeti. U parku gde je nekada bila autobuska stanica, sa koje je krenuo da gradi muzičku karijeru pre tri godine je postavljen spomenik, a lepo je što se i na ovaj način čuva sećanje na njega - rekao je jedan Šapčanin.

Na monumentalnom spomen obeležju od granita sa bronzanom skulpturom, koje je otkriveno na pevačev rođendan 6. septembra 2022. često se može videti cveće koje polažu poklonici njegove pesme.

U vreme Malogospojinskog vašara koji traje od 14. do 23 septembra gosti Šapca koji stižu sa svih strana i ne propuštaju priliku da se poklone kralju narodne muzike.

Tako će i biti i ove godine, a spektakulari koncert sećanja biće razlog više za dolazak u Šabac.

