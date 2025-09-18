Slušaj vest

Goran Čomor, voditelj sa dugogodišnjim estradnim stažom, do 2023. radio je na Grand televiziji. O iskustvima koje je stekao tokom karijere, kao i o ljudima koje je upoznao, pričao je u podkastu „Pričaonica”.

Foto: printscreen YT

On je, na početku, ukazao na razliku između „stare garde” i mladih pevača koji traže svoj put pod estradnim nebom.

- Kad sam ja počinjao, a to je bilo još u vreme Jugoslavije, televizija je mnogo značila. Pevači su se utrkivali i pokazivali dužno poštovanje prema tom mediju. Ali, kada su dobili veliki prostor, sve se promenilo – rekao je Goran Čomor i pojasnio:

- Od ovih starijih nikada nećete doživeti neke stvari, ja bar nisam, jer su oni ozbiljni profesionalci. Oni znaju šta televizija donosi. Mladi misle da su bogom dani, ali sve će to doći na naplatu.

Između ostalog, osvrnuo se i na Jadranku Barjaktarović koja se proslavila učešćem u drugoj sezoni „Zvezda Granda”. Tačnije, 2005. godine zauzela je treće mesto u popularnom muzičkom takmičenju.

- Da sam mogao da je zabranim, ona nikada ne bi ni došla u ‘Grand’ – poručio je bez ustručavanja.

Na pitanje voditeljke Sanje Ćulibrk šta misli o Jadranki, odnosno o tome kako se predstavlja u poslednje vreme, Goran Čomor je odgovorio:

- Mladost-ludost. Ovi mladi trče ispred rude, a ona se vrlo pokajala. Ovde je napravila posao, ovde je živela, imala je stan koji je iznajmljivala. E, sad peva u krugu Crne Gore i nije to više ta popularnost.

- Sama je sebe udarila u glavu – zaključio je.

Zbog pevača imao problema u karijeri

Voditelj je nedavno javno otkrio s kakvim se sve problemima u karijeri suočio zbog pevača.

- Kod mene se uvek čekalo na intervju. Kod mene ako zakasniš, ja ga izbacim iz studija, ako ne dođe a potvrdio je dolazak ja to kažem u ekran. Bilo je mnogo primera, mene su u graži čekali batinaši zbog pevača kao mladog novinara, ali ne može baš svako da te izudara. Nismo ni mi tikva bez korena. Tako je onda to krenulo, ali sam se izborio za to. Onda su svi govorili "jao, pusti onu budalu" - pričao je Čomor

Kurir.rs/Hello

Goran Čomor ekskluzivno za Kurir