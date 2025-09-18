Slušaj vest

Mediji su nedavno pisali o zdravstvenom stanju Hasana Dudića, a pevač se večeras pojavio u Šapcu, na koncertu posvećenom pokojnom Šabanu Šauliću, gde će zapevati u čast pokojne muzičke legende.

Hasan Dudić je za otkrio kako se oseća i zašto je bio na VMA.

- Ja idem u hiperbaričnu komoru zbog korone koju sam jedva preživeo, pa tamo budem 5-10 dana da se oporavim. Danas sam to završio. Nisam bolestan kao što neki pišu - otkrio nam je pevač.

- Imam ja već duže vreme problema sa kičmom, pa moram stalno sve to da proveravam. Išao sam sada i na hiperbaričnu komoru, to mi dosta pomaže. Idem redovno na VMA na preglede, kada se tamo duže zadržim, obično tražim da me puste da izađem da prošetam. Izađem u dvorište, telefoniram, ne mogu da ležim - rekao je nedavno Hasan Dudić.

Miki Dudić Foto: Printscreen Instagram

Hasan Dudić nedavno je ispratio sina Mikija u rijaliti, a potom se oglasio:

- Mikija smo ispratili u rijaliti, naravno da mi je to teško palo kao ocu. Mi smo svi vrlo vezani, tako da nedostaje nam već sada. Videli ste kako je bilo, ali dobro. On je odrastao čovek, ima prava na svoje izbore, a naše je bilo samo da mu poželimo svu sreću - rekao je Hasan Dudić.

