Pevač Uroš Živković pevao je večeras na koncertu koji je u Šapcu održan u čast Šabana Šaulića.

Uroš je istakao da mu je velika čast što je pevao na koncertu koji je posvećen kralju narodne muzike.

- Kada je Šabanovo ime u pitanju, čast mi je da se pojavim. Ovo je posebna prilika jer je Šabac njegov grad. Doći će ovde i moja familija i to mi je posebno zadovoljstvo, njegove pesme je uvek odgovornost pevati. Mislim da će koncerti u njegovu čast postati tradicija kako u Srbiji tako i šire. Kada god me pozovu, tu sam da ispoštujem. On mi je dosta značio u životu i ovako najmanje mogu da mu se odužim - rekao je Uroš i otkrio šta će doveka pamtiti.

- To su naši privatni trenuci, slavlja i intimna druženja, to ću pamtiti uvek. Nije bio nametljiv čovek, imao je šta da kaže ako ga pitaš. Osećao je ko ga voli i stvarno poštuje, koga je on voleo davao je dobronamerne očinske i profesionalne savete. Meni jeste i znam da je sve bilo iskreno, za većinu saveta sam ga poslušao i na tome sam mu zahvalan jako. Imao je mirnu narav samo je voleo da kritikuje kada mi mlađi pevači pokušavamo da mu se dokažemo.

Uroš ističe da svaki slobodan trenutak provodi sa suprugom i sinom.

- Žena i sin su mi nepresušni izvor energije, trudim se da što više vremena provodim sa njima. Supruga se trudi da me štedi jer je svesna kakvim se poslom bavim. Lazar je preslikan ja, čak ima i jedno uvo klempavije na mene, do tih granica - kroz smeh nam je reka pevač i dodao:

- Ima podele poslova, u suštini i bake i tetke su tu da pomognu. Kada je u pitanju sređivanje kuće, tada ja gledam da više Lazara preuzmem, tu su i roboti koji usisavaju sami.

