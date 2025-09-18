Slušaj vest

Šabac je sinoć, 18. septembra, još jednom pokazao koliko poštuje svoje velikane. Na prepunom gradskom trgu održan je veličanstven koncert u znak sećanja na kralja narodne muzike – Šabana Šaulića. Hiljade ljudi, svih generacija, okupile su se kako bi odale počast čoveku čije su pesme obeležile decenije i ostavile neizbrisiv trag u srpskoj muzici.

Foto: Boba Nikolić

Pevačica, Ilda Šaulić se obratila emotivnim rečima svim prisutnima na večerašnjem koncertu.

- Hvala vam sto ne date u zaborav vašeg i našeg Šabana, hvala dragim kolegama koje su došle ovde večeras da pevaju njegove najleše pesme.

Ekipa Kurira posetila spomenik koji je podignut u čast muzičke legende

Ekipa Kurira posetila je njegovo monumentalno spomen-obeležje od granita sa bronzanom skulpturom, podignuto na pevačev rođendan 6. septembra 2022. godine, gde je položen venac, i buket. Na vencu piše: „Šabanu od kuma Velje sa porodicom“.

Šabac večeras diše muzikom, a publika sa nestrpljenjem očekuje spektakl koji će još jednom potvrditi da Šaban Šaulić nikada neće biti zaboravljen.

1/31 Vidi galeriju Uoči večerašnjeg koncerta posvećenog legendarnom Šabanu Šauliću, njegova udovica Goca i ćerka Ilda podelile su emocije i sećanja na kralja narodne muzike Foto: Boba Nikolić

- Šaban je nezaboravan, on će kroz svoje pesme večno živeti. U parku gde je nekada bila autobuska stanica, sa koje je krenuo da gradi muzičku karijeru pre tri godine je postavljen spomenik, a lepo je što se i na ovaj način čuva sećanje na njega - rekao je jedan Šapčanin.

Na monumentalnom spomen obeležju od granita sa bronzanom skulpturom, koje je otkriveno na pevačev rođendan 6. septembra 2022. često se može videti cveće koje polažu poklonici njegove pesme.

Kurir.rs