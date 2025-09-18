NASTUP ZA PAMĆENJE: Ljuba Aličić zapalio atmosferu u čast Šabana, kad je zapevao ovu pesmu nastao delirijum u publici
U čast nezaboravnom Šabanu Šauliću, večeras se u Šapcu održava veliki koncert posvećen njegovom liku i delu. Na gradskom trgu, pred hiljadama okupljenih, večerašnja noć protekla je u znaku emocija, sećanja i nezaboravnih pesama koje su obeležile čitave generacije.
Na sceni su se smenjivala velika imena narodne muzike, a jedan od najupečatljivijih nastupa pripao je Ljubi Aličiću, legendi koja je i sama neraskidivo povezana sa Šabanovim vremenom.
Pogledajte ko je sve došao na koncert:
Čim je Ljuba uzeo mikrofon, publika je osetila snažnu energiju. Već uz prve taktove čuvene pesme „Verujem u ljubav”, trg je bukvalno proključao. Celi Šabac, kao jedan glas, pevao je sa Ljubom ovu emotivnu numeru, pretvarajući trenutak u pravi praznik muzike.
Veče ispunjeno emocijama, muzikom i sećanjima kulminiralo je trenutkom koji je posebno dirnuo sve – i sam vrhunac večeri bio je trenutak kada je porodica Šaulić primila poseban dar. Naime, talentovani umetnik iz Šapca, Uroš Lukić, uručio je porodici portret Šabana Šaulića – ručno rađenu sliku koja prikazuje legendarnog pevača u njegovom prepoznatljivom, dostojanstvenom izdanju.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: