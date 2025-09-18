Slušaj vest

Lepi Mića završio je srednju muzičku školu, a na javnoj sceni prvi put se pojavio 1989. godine. Za to vreme snimio je devet albuma, a u njegovom društvu se davnih dana našla i Ceca Ražnatović.

Tokom gostovanja u emisiji ''Pavle show'' Ceca i Lepi Mića ukrstili su glasove i zajedno otpevali pesmu ''Neću protiv druga svog'' koju u orginalu Ražnatovićka peva sa Radetom Šerbedžijom.

Komentari na društvenim mrežama ne jenjavaju, a mnogi tvrde da Lepi Mića ne liči na sebe.

''U mladosti je Mića izgledao kriminalno'', ''Mićo, pusti malo Cecu da peva'', ''Mene samo jedno zanima: kako je Mića dobio nadimak'', samo su neki od komentara.

Iako su mnogi mislili da Lepi Mića ima veliki honorar, on je otkrio da je u rijaliti ušao za male pare.

- Ja sam u rijalitiju za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Ja sam inteligentan čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Ja sam zadovoljan. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi:

- Da sam u spoljnom svetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Ja javno pitam sve ove što se busaju honorarima, gde su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu decu. Pa, na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dve sezone nisu dobili ni dinara, sve otišlo na kazne - izjavio je za "Svet".

