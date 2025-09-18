Slušaj vest

Kristinu Spalević i Kristijan Golubović su već neko vreme u žiži javnost zbog svađe i razvoda, međutim sada dolazi do preokreta, i iznenadila sve prisutne, izjavom da razmišlja o pomirenju sa Golubovićem koji se trenutno nalazi u njenom stanu.

Foto: Printscrean

- Ovo će biti moja prva i poslednja ispovest jer mi se život iz dana u dan okreće za 360 stepeni. Kristijan je trenutno u mom stanu i čuva našu decu. On je meni bio na blok listi tri dana, ali su nas zvali iz vrtića da dođemo po dete i ja sam ga besno zvala da ode po sina i on je pokušao da priča sa mnom tada. Na jedan sekund sam mu poverovala jer ne padam na suze, ali imam previše klipova i koliko god sam htela da ih izbacim ipak nisam izbacivala jer sam osećala da to nije kraj - rekla je Kristina za Red Tv.

Kristina tužila Kristijana

Podsetimo pre samo par dana, Kristina Spalević tužila je Kristijana Golubovića, prenose mediji. Nakon pretnje smrću i njegove izjave da je u njenom telefonu našao poruke od drugog muškarca, ona se odlučila na ovaj potez.

Kristina Spalević je nedavno sa decom napustila porodičan dom u kom je živela sa Kristijanom Golubovićem.

Kako je istakla nije želela da trpi uvrede od strane Kristijana, a kasnije je u obraćanju iznela tvrdnje da joj je pretio smrću.

Sada je, kako saznaje Blic, donela odluku da tuži svog bivšeg partnera sa kojim je dobila dvoje dece.

Kristina se, podsetimo, uključila na Instagramu i iznela šok tvrdnje o odnosu sa Kristijanom.

Na ovaj korak se odlučila nakon što je on u javnost izneo tvrdnje da joj je u telefonu našao poruke.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

Boji se za svoju bezbednost

Kako je Kristijan izjavom u jednoj emisiji aludirao da ga je Kristina prevarila, tim povodom se i ona oglasila.

- Šta mi je radio, da je sreća da sam ga prevarila ostavila bih ga odavno, ne bih sigurno trpela sve što sam trpela. Od toga što sam ga sa stomakom do zuba jurila po kazinima, pa dalje. Nemoj da pričamo i nemoj da mi zafali dlaka sa glave, jer samo jedan može da bude odgovoran za to - poručila je Spalevićeva.

Oglasila se Kristina Spalević