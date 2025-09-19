Slušaj vest

Sestre Rodić postale su poznate nakon što se Bogdana udala za Veljka Ražnatovića, a potom i Bojana za Mirka Šijana, dok se o najstarijoj sestri Rodić malo zna.

Nataša Rodić već neko vreme radi u kiosku i prodaje burgere, a nedavno smo pisali baš o tome.

Sada je Nataša objavila fotografiju sa radnog mesta gde je pozirala u uniformi sa vezanom kosom.

Nataša Rodić prodaje burgere Foto: Printscreen

- Kažu ljudi: "Pa ti radiš ovde, mi smo mislili da ti vodiš posao" - napisala je Nataša uz emotikon koji se smeje.

Kupila četiri stana u Beogradu

Podsetimo, kako je Informer pisao, Nataša je kupila četiri stana u Beogradu koja planira da izdaje.

- Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala. Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je izvor blizak Nataši.

