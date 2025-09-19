Slušaj vest

Učesnici Elite 9 tokom prošle noći su gledali video-klipove.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a svi su imali priliku da vide kako Zorica Marković komentariše Milenu Kačavendu.

Zorica oplela

- Ženu ne poznajem, mala komunikacija za vreme superfinala šestice. Sve što sam rekla nema težinu po Aninoj priči šta joj je uradila. Nema razloga da ulazim u raspravu Milena i Ana. Dosta znam i mimo Ane. Ja sam dve godine bilo odustna, sve dođe na temu. Priča učesnika da se podnosimo ili ne, to mi znamo. Sa Anom sam mogla da se pomirim, a sa malom (Anđelom) nikad jer je poželela smrt meni i mojim sinovima - rekla je Zorica.

1/4 Vidi galeriju Zorica Marković priča sa Urošem Stanićem o Anđeli Đuričić i njenoj vezi sa Pavlom Jovanovićem Foto: Printscreen YouTube

- Ja sam dala izjavu jer je ona sedela i prevrtala očima. Ja sam rekla da je dupljak i praziluk gospođa. Posle smo se srele kad je bilo finale, u studiju joj je to neko rekao. Mi smo se čule, imale normalnu komunikaciju. Protiv žene ne znam ništa, ne bavim se čaršijskim pričama. Poštujem što je Ana dobra sa Zoricom, a svojim dolaskom na suočavanje pokazuje sve. Ja Ani nikad ništa nisam uradila, isključivo sam je tad branila. Pričala sam o odnosu Zvezdana i nje u rijalitiju. Ona je izašla i ostala bez para koje je sama pogubila. Ušla je da blati Zvezdana, a shvaćena da je ušla da ga razdvoji od Anđele. Priču za Acu Bulića isto znam da ste hteli da otvarate restoran. Naš odnos je za sad miran - dodala je Milena.

- Ja sam rekla da si kvazi mangup i da si Lalić, a ne Kačavenda - kaže Zorica

- Prezime će da mi ostane Kačavenda dok sam živa jer imam decu - dodala je Milena.

- Ti si zamrznuti magup devedesetih, glumite ovde strogoću. Ovo ćemo da završimo do sledećeg puta - rekla je Zorica.

- Nisam mangup devedesetih nego današnjice. Pričaš o mom prezimenu, odakle ti ta ideja? Ja ću uvek da se prezivam Kačavenda - dodala je Milena.

- Ja tebi ne mogu da se obratim Kačavenda, kad si ti Lalić - nastavila je Zorica.

- Evo da ti se opravdam da ti stvari budu jasne da ne želim da se prezivam drugačije od svoje dete. Ne pada mi na pamet tebi da se pravdam. Obe smo jezičare, ali ja ne vidim zlu krv - rekla je Milena.

Pogledajte dodatni snimak: