Kristijan Golubović pomirio se sa Kristinom Spalević. Ona je priznala da ga je tužila zbog pretnji smrću, a on kaže da od toga nema ništa.

- Ma molim vas, kakvo tužakanje. To je Kristina rekla samo u afektu, neće me tužiti. Bili smo u svađi i normalno da je ljuta na mene i da je u tom trenutku rekla svašta. To je normalna reakcija, pogotovu među ljudima koji se jako vole i imaju decu - rekao je Kristijan Golubović, pa dodao:

- Dogovorili smo se da se više nećemo oglašavati za medije, da se malo strasti slegnu, pa da vidimo šta ćemo dalje.

Pomirile se Kristina i Kristijan

Ipak, iako je Kristina Spalević iznela skandalozne tvrdnje o Kristijanu Goluboviću i otkrila da joj je pretio smrću, ona je ipak odlučila da mu sve oprosti.

- Ovo će biti moja prva i poslednja ispovest jer mi se život iz dana u dan okreće za 360 stepeni. Kristijan je trenutno u mom stanu i čuva našu decu. On je meni bio na blok listi tri dana, ali su nas zvali iz vrtića da dođemo po dete i ja sam ga besno zvala da ode po sina i on je pokušao da priča sa mnom tada. Na jedan sekund sam mu poverovala jer ne padam na suze, ali imam previše klipova i koliko god sam htela da ih izbacim ipak nisam izbacivala jer sam osećala da to nije kraj - rekla je Kristina i dodala:

- On mene nikada nije udario, dok ja na njega jesam. On je meni drobio mnogo i vršio psihičko nasilje. Ja sam njemu govorila da me ne degradira kao majku nikada jer mu to nikada neću oprostiti. On je učestvovao u gajenju svoje dece i te kako i za to moram da ga pohvalim. Ja sam bila ljuta jer nisam stvarala porodicu da se ona sruši već dajem sve od sebe da se to produži. Ja sam dobra žena i neću izneveriti žene, ali ću poslednji put platiti dug za svoju decu. Ja sam gledala moje dete kako sedi u ćošku kod vrata dva sata i traži tatu, a to je momenat koji jako zaboli. Mi smo imali svađe pred decom, ali oni su bili mali i nisu mogli da razumeju. Ovo nije moja šansa Kristijanu Goluboviću već šansa mojoj deci - rekla je Kristina za "Red Tv".

