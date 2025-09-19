EVO ŠTA SE DEŠAVA SA KRISTINOM I KRISTIJANOM NAKON POMIRENJA! On tvrdi da je ona sve izmislila, objasnio kakvu budućnost planiraju pa šokirao ovim rečima
Kristijan Golubović pomirio se sa Kristinom Spalević. Ona je priznala da ga je tužila zbog pretnji smrću, a on kaže da od toga nema ništa.
- Ma molim vas, kakvo tužakanje. To je Kristina rekla samo u afektu, neće me tužiti. Bili smo u svađi i normalno da je ljuta na mene i da je u tom trenutku rekla svašta. To je normalna reakcija, pogotovu među ljudima koji se jako vole i imaju decu - rekao je Kristijan Golubović, pa dodao:
- Dogovorili smo se da se više nećemo oglašavati za medije, da se malo strasti slegnu, pa da vidimo šta ćemo dalje.
Pomirile se Kristina i Kristijan
Ipak, iako je Kristina Spalević iznela skandalozne tvrdnje o Kristijanu Goluboviću i otkrila da joj je pretio smrću, ona je ipak odlučila da mu sve oprosti.
- Ovo će biti moja prva i poslednja ispovest jer mi se život iz dana u dan okreće za 360 stepeni. Kristijan je trenutno u mom stanu i čuva našu decu. On je meni bio na blok listi tri dana, ali su nas zvali iz vrtića da dođemo po dete i ja sam ga besno zvala da ode po sina i on je pokušao da priča sa mnom tada. Na jedan sekund sam mu poverovala jer ne padam na suze, ali imam previše klipova i koliko god sam htela da ih izbacim ipak nisam izbacivala jer sam osećala da to nije kraj - rekla je Kristina i dodala:
- On mene nikada nije udario, dok ja na njega jesam. On je meni drobio mnogo i vršio psihičko nasilje. Ja sam njemu govorila da me ne degradira kao majku nikada jer mu to nikada neću oprostiti. On je učestvovao u gajenju svoje dece i te kako i za to moram da ga pohvalim. Ja sam bila ljuta jer nisam stvarala porodicu da se ona sruši već dajem sve od sebe da se to produži. Ja sam dobra žena i neću izneveriti žene, ali ću poslednji put platiti dug za svoju decu. Ja sam gledala moje dete kako sedi u ćošku kod vrata dva sata i traži tatu, a to je momenat koji jako zaboli. Mi smo imali svađe pred decom, ali oni su bili mali i nisu mogli da razumeju. Ovo nije moja šansa Kristijanu Goluboviću već šansa mojoj deci - rekla je Kristina za "Red Tv".
Pogledajte dodatni snimak: