Doris Dragović bila je zvezda na prostoru cele bivše Jugoslavije

Pevačica Doris Dragović bila je jedna od najpopularnijih na prostorima bivše Jugoslavije, a malo ko zna kako se ona zapravo zove i preziva.

Naime, njeno ime zapravo je Dorotea, a Doris je bio samo nadimak koji je kasnije postao i umetničko ime pevačice koja je svojim glasom razbijala sve barijere.

Svesna odluke

Razlog nije bio hir ni pomodarstvo, već svesna odluka da izgradi umetnički identitet koji će biti upečatljiv, lako pamtljiv i, što je njoj lično bilo najvažnije – drugačiji.

Doris Dragović se od udaje preziva Budimir Foto: Printscreen Youtube/ Doris Dragović (Dorotea Budimir)

U nekoliko intervjua priznala je da joj je ime Dorotea zvučalo previše ozbiljno za muzičku scenu na koju je stupila kao veoma mlada.

Jednostavnije, a posebno

- Doris je bilo jednostavnije, zvučnije, a opet dovoljno posebno. Nisam želela da budem kliše, ni po imenu, ni po izgledu, ni po muzici izjavila je pevačica u jednom retkom osvrtu na svoju biografiju.

Već dugi niz godina ona se ni ne preziva Dragović već Budimir i to od kada se udala za vaterpolistu Maria Budimira, 1990. godine.

Doris su svojevremeno spajali sa Zdravkom Čolićem Foto: Dragan Kadić

O privatnom životu Doris Dragović se oduvek malo toga znalo. U jednom trenutku pevačicu su povezivali i sa Zdravkom Čolićem, međutim, spekulacije na tu temu prestale su kada je sam Zdravko ispričao kako je do toga došlo.