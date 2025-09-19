Slušaj vest

Na ovogodišnjem šabačkom vašaru, među ringišpilima, šećernom vunom i roštiljem, najveću pažnju skrenuće ludi estradni nastupi koji se mesecima prepričavaju.

Naša ekipa našla se tokom prethodne noći na licu mesta, te smo zabeležili ludi provod koji je Đani napravio.

Đani na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

Đani postao kralj bakšiša

Pevač je nastupao ispod šatre koja je bila krcata i ispunjena do poslednjeg mesta.

On je svojim hitovima napravio atmosferu za pamćenje, a u jednom momentu svi posetioci su bili u transu.

Đani zapalio atmosferu na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir

Momci su skidali svoje majice, devojke su igrale, a Đanija su svi kitili parama.

Šuške su samo letele, pa se u jednom momentu činilo da pevač nije znao šta će sa njima. Pogledajte kadrove sa lica mesta:

Đani kralj bakšiša Izvor: Kurir

 Pogledajte dodatni snimak:

Atina Ferari trese kao da je udara struja Izvor: Kurir