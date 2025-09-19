Đani je napravio haos u Šapcu na vašaru, te je tako dobio ogroman bakšiš
Stars
ĐANI NAPRAVIO HAOS I LOM NA ŠABAČKOM VAŠARU! Šuške samo letele oko pevača, nije znao šta će sa novčanicama: Atmosfera gorela kao nikad pre (VIDEO)
Slušaj vest
Na ovogodišnjem šabačkom vašaru, među ringišpilima, šećernom vunom i roštiljem, najveću pažnju skrenuće ludi estradni nastupi koji se mesecima prepričavaju.
Naša ekipa našla se tokom prethodne noći na licu mesta, te smo zabeležili ludi provod koji je Đani napravio.
Đani na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić
Vidi galeriju
Đani postao kralj bakšiša
Pevač je nastupao ispod šatre koja je bila krcata i ispunjena do poslednjeg mesta.
On je svojim hitovima napravio atmosferu za pamćenje, a u jednom momentu svi posetioci su bili u transu.
Momci su skidali svoje majice, devojke su igrale, a Đanija su svi kitili parama.
Šuške su samo letele, pa se u jednom momentu činilo da pevač nije znao šta će sa njima. Pogledajte kadrove sa lica mesta:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši