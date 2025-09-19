Slušaj vest

Poršlo je tačno četiri godine od momenta kada je legendarni tekstopisac, Marina Tucaković, preminula posle duge i teške bolesti.

Sve je proživljavala uz podršku i ljubav supruga Aleksandra Fute Radulovića sa kojim je bila do poslednjeh daha.

Pomen

Njeni najbliži, ljudi koji su je voleli i poštovali, kao i prijatelji danas će na na Novom groblju održati pomen uz znak sećanja na velikanku koja već četiri godine nije među nama.

Mi smo na licu mesta zatekli nekoliko buketa, uglavnom belih i crvenih ruža.

1/5 Vidi galeriju Pomen Marine Tucaković Foto: Kurir

Ono ṣ̌to nismo uspeli da vidimo ko je doneo cveće i ko je posetio večnu kuću Marine u ranim jutarnjim časovima.

Ko je bila Marina?

Marina se pisanjem bavila od svoje devetnaeste godine. Prvi uspeh je postigla s pesmom „Dodirni mi kolena“, koju je napisala za „Zanu”. Pesma je objavljena 1982. godine i odmah je postala hit. Godine 2003. je zajedno s Vladom Graićem bila umetnički i muzički direktor festivala „Beovizija“. Za to takmičenje su 2010. godine napisali stihove za tri pesme, „Ti kvariigro“, „Ovo je Balkan“ i „Predsedniče halo?“, koje su otpevali Emina Jahović, Milan Stanković i Oliver Katić.

Inspiraciju ponekad pronalazi iz priča „običnih" ljudi koje poznaje celi život. Ističe da postoji jedna zanimljiva stvar, a to je njena sposobnost da predoseti stvari. Kaže kako je znala napisati pesmu u kojoj je opisana situacija koja se nakon mesec ili dva dogodila nekome. Pored toga što je bila saradnik i ostvarivala odličnu poslovnu saradnju sa mnogim estradnim umetnicima, Marina je sa njima i privatno veliki prijatelj.

Poznata je saradnja Marine i Cece, koja je za nju uradila 12 albuma: "Kukavica", "Ja još spavam u tvojoj majici", "Fatalna ljubav", "Emotivna luda", "Maskarada", "Ceca 2000", "Decenija", "Gora od ljubavi", "Idealno loša", "Ljubav živi", "Poziv", "Autogram".

1/12 Vidi galeriju Marina Tucaković sa saradnicima i prijateljima Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Damir Dervišagić

Sa poznatom narodnom pevačicom Draganom Mirković, Marina je takođe uradila bezbroj hitova i poznatih pesama. Neke od njih su: "Pitaju me u mom kraju", "O, da li znaš", "Matematika", "Dodaj gas", "Žensko srce" itd. Za Jelenu Karleušu Marina je pisala veliki broj pesama, pa čak i albuma. Jedan od tih albuma je Jelenin deveti album pod nazivom "JK Revolušn", na kom se nalaze pesme: "Tihi ubica", "Ko ti to baje", "Testament", "Casino"... Pored toga što je bila tekstopisac, Marina je često učestvovala na različitim muzičkim festivalima i TV emisijama kao gost ili žiri. Bila umetnički i muzički direktor festivala „Beovizija" zajedno s Vladom Graićem 2003. godine. Za to takmičenje su 2010. godine napisali stihove za tri pesme: „Ti kvariigro", „Ovo je Balkan" i „Predsedniče halo?", koje su otpevali Emina Jahović, Milan Stanković i Oliver Katić.

Marina je 2008. godine bila deo žirija u rijalitiju „Operacija trijumf", u kojem su nastupali takmičari iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Nakon smrti sina Miloša se povukla iz medija, ali se vraća 2014. godine kao članica žirija u muzičkom programu "Pinkove zvezde".

