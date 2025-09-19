Slušaj vest

Nema ko nije čuo za čuvenu manifestaciju zvanu šabački vašar, a retki su i oni koji je nisu barem jednom posetili.

Ranijih godina jedna od glavnih zvezda šatre bila je Vesna Vukelić Vendi, koja je nakon dve godine odsustva, reklo bi se, dobila svoju naslednicu.

Starleta zamenila Vendi

Atina Ferari na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

Naime, reč je o starleti Atini Ferari, koja je ispunila šatru do poslednjeg mesta i svojim nastupom digla atmosferu do vrhunca.

Iako Atina nije pevački obdarena previše, a ni plesni pokreti nisu sjajni, reklo bi se da svojom samouverenošću, neobičnom koreografijom i zavodljivošću ipak osvaja muški rod koji uživa u čarima šatre, prašine, dobrog pečenja i kojoj čašici alkohola.

Atina Ferari nova Vendi Šabačkog vašara Izvor: Kurir

Ferari je drmala zadnjicom dok je izvodila jednu pesmu, a iako je izgledalo kao da nju drma struja, muškarci nisu skidali pogled s nje.

Atina Ferari trese kao da je udara struja Izvor: Kurir

Učestvovala u Parovima

Podsećamo, Atinu Ferari ste prvi put upoznali pre deset godina u rijalitiju "Parovi" u kom je bila najveća konkurencija Maci Diskreciji.

Činilo se da je bila i znantno omražena u javnosti, a nakon velikog incidenta hitno je diskvalifikovana iz treće sezone pomenutog projekta.

 Pogledajte dodatni snimak:

Đani zapalio atmosferu na Šabačkom vašaru Izvor: Kurir