Poznata po svom britkom jeziku i sposobnosti da na sopstveni račun zbija šalu bolje nego iko drugi, Nataša Bekvalac se i ovoga puta našla u centru pažnje i to zbog razvoda svog bivšeg, Danila Ikodinovića.

Fanovi na društvenim mrežama na urnebesan način upoređuju ljubavni život Nataše i Dače, te su od ozbiljne situacije sve pretvorili u šalu.

Nataša kraljica propalih brakova

Njena izjava: „Kad neko kaže udaja, ja se okrećem i gledam ko me zove“, nasmejala je mnoge, jer dolazi upravo od žene čije su ljubavne priče godinama bile pod reflektorima.

Nakon trećeg braka, Nataša je pokazala da zna kako da zadrži dostojanstvo i humor, čak i kada ljubav ne uspe.

Međutim, kada je vest o razvodu njenog bivšeg supruga Danila Ikodinovića dospela u javnost, društvene mreže su eksplodirale. Korisnici nisu propustili priliku da uoče da su sada – Dača i Nata – "3:3", što je izazvalo lavinu komentara, mimova i šaljivih objava.

Šale na račun propalih brakova

"Ne daj se Nato, moraš uzeti zlato!", poručila je jedna korisnica X-a, dok su drugi isticali da je u ovoj neslavnoj trci za broj razvoda zlato odavno pripalo Darku Laziću.

"Ovo je samo borba za srebro, zlato je odavno kod Darka", komentarisao je jedan korisnik, aludirajući na turbulentan emotivni život popularnog folkerа.

Šale na račun poznatih ličnosti i njihovih brakova nisu novost na društvenim mrežama, ali kada se u centru dešavanja nađu Bekvalčeva i Ikodinović, stvar poprimi potpuno novi nivo interesovanja.

Njihova prošla veza bila je intenzivna, strastvena, ali i burna – što je upravo ono što je javnost činilo dodatno fasciniranom njihovim odnosom.

Nataša, sa druge strane, već godinama koristi humor kao oružje i kao odbranu. Njene izjave poput: „Teže je ostaviti cigarete, jer ih ostavljam prvi put, a muškarce treći – tu negde imam iskustva“, ili „Gledajte mene i radite sve suprotno“ postale su viralne upravo zbog načina na koji uspeva da se nasmeje i na svoj račun.

Njena sposobnost da transformiše ličnu bol u šalu i da i dalje zrači samopouzdanjem, bez obzira na medijsku pažnju, oduševljava njene fanove.

Fanovi priželjkuju Ikodinovića i Bekvalčevu ponovo zajedno

I dok neki spekulišu da bi „produžeci“ u njenom ljubavnom životu mogli značiti još jednu šansu za ljubav sa Danilom, drugi su uvereni da je reč samo o prolaznom trenutku internet euforije.

– "Ako su mogli Ben i Džen ponovo, što ne bi i Nato i Dača?" – napisao je jedan korisnik, povlačeći paralelu sa svetskim zvezdama čije su se ljubavne priče nakon godina razdvojenosti vratile na stare staze.

Ipak, uprkos šalama i viralnim komentarima, ostaje činjenica da su i Nataša i Danilo danas zrelije osobe nego pre desetak godina, sa više životnog iskustva, roditeljskih obaveza i, sasvim sigurno, dubljim razumevanjem sebe i svojih potreba.

Za sada, javnost može da se zabavlja, nagađa i navija – bilo za "zlato", bilo za "produžetke", ali jedno je sigurno: sa poznatima nikad nije dosadno.

