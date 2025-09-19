Slušaj vest

Pre četiri godine na današnji dan preminula je Marina Tucaković.

Sahrani je prisustvalo na stotine pevača i pevačica kojima je Marina svojim perom napravila velike karijere, a danas je situacija dosta drugačija.

Samo jedna pevačica stigla na pomen

Mira Kosovka na pomenu Marini Tucaković Foto: Kurir

Četiri godine kasnije na godiṣ̌njicu smrti stigla je samo pevačica Mira Kosovka.

Ona je sa sobom donela veliki buket cveća, a odmah je prišla grobu i krenula da celiva spomenik posvećen neprevaziđenoj umetnici.

Mira Kosovka jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković Izvor: Kurir

Bolest

Opaki kancer dijagnostikoivan јој je u februaru 2018. godine i odmah je zbog veličine i ozbiljnosti uklonjen. Lekari su јој spasli život, ali je pred njom bio dug put do izlečenja. Zdravlje je održavala ishranom, pre svega sokovima od atonijе i cvekle, a jedini porok kojeg nikako nije mogla da se odrekne jeste pušenje.

SAHRANJENA MARINA TUCAKOVIĆ PORED SINA MILOŠA: Porodica i prijatelji kroz JECAJE se oprostili od nje, ispunili joj poslednju ŽELJU Foto: Kurir

Bolest je u jednom trenutku uhvatila maha, a ono što joj je dodatno ugrozilo stanje jeste korona virus, te je završila na respiratoru. Preminula je 19. septembra 2021. godine u bolnici u Beogradu od posledica korona virusa, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu. Danas se navršava 4. godine od smrti legendarne Marine Tucaković.

