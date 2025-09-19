Slušaj vest

Pre četiri godine na današnji dan preminula je Marina Tucaković.

Sahrani je prisustvalo na stotine pevača i pevačica kojima je Marina svojim perom napravila velike karijere, a danas je situacija dosta drugačija.

Samo jedna pevačica stigla na pomen

Četiri godine kasnije na godiṣ̌njicu smrti stigla je samo pevačica Mira Kosovka.

Ona je sa sobom donela veliki buket cveća, a odmah je prišla grobu i krenula da celiva spomenik posvećen neprevaziđenoj umetnici.

Bolest

Opaki kancer dijagnostikoivan јој je u februaru 2018. godine i odmah je zbog veličine i ozbiljnosti uklonjen. Lekari su јој spasli život, ali je pred njom bio dug put do izlečenja. Zdravlje je održavala ishranom, pre svega sokovima od atonijе i cvekle, a jedini porok kojeg nikako nije mogla da se odrekne jeste pušenje.

Bolest je u jednom trenutku uhvatila maha, a ono što joj je dodatno ugrozilo stanje jeste korona virus, te je završila na respiratoru. Preminula je 19. septembra 2021. godine u bolnici u Beogradu od posledica korona virusa, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu. Danas se navršava 4. godine od smrti legendarne Marine Tucaković.

