Aleksandar Radulović Futa stigao je na pomen svoje supruge Marine Tucaković.

S njim je doṣ̌ao i Boki 13, ṣ̌ou men iz Makedonije koji je s Marinom bio veliki prijatelj.

Futa se pozdravio s okupljenima koji su doṣ̌li, a onda se uputio ka večnoj kući svoje drage i njihovih sinova.

Boki 13 i Futa na pomenu Foto: Kurir

Izveo ritual pored groba

Radulović je priṣ̌ao grobu poljubio ga, a potom upalio sveću. Sa najdražima je stajao pored groba i razgovarao. U jednom momentu pogledao je u nebo i zapalio cigaru.

Boki se i za ovu priliku obukao u skupocenom odelu i sa luksuznim naočarima, jer baṣ̌ takvog ga pamti njegova prijateljica Marina Tucaković.

Stigla i kuma

Kuma i veliki prijatelj pokojne Marine, Marijana Petrović stigla je na pomen 4 godina od smrti legendarnog autora.

Ona je u pratnji jednog muṣ̌karca stigla na grob.

Kuma Marine Tucaković. Marijana Petrović stigla na pomen Izvor: Kurir

U ruci je imala ṣ̌areni buket cveća, a nakon ṣ̌to je poljubila sliku preminula, kuma Marine tužno je gledala u sliku pokojne kume i zapalila sveću.

Tu je i jedna pevačica

Sa estrade na pomen je stigla samo pevačica Mira Kosovka.

Mira Kosovka na pomenu Marini Tucaković Foto: Kurir

Ona je sa sobom donela veliki buket cveća, a odmah je prišla grobu i krenula da celiva spomenik posvećen neprevaziđenoj umetnici.

Mira Kosovka jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković Izvor: Kurir