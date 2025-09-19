FUTA STIGAO NA POMEN PA IZVEO RITUAL PORED GROBA MARINE TUCAKOVIĆ! Boki 13 se ne odvaja od njega sav markiran od glave do pete, tu je i kuma (VIDEO)
Aleksandar Radulović Futa stigao je na pomen svoje supruge Marine Tucaković.
S njim je doṣ̌ao i Boki 13, ṣ̌ou men iz Makedonije koji je s Marinom bio veliki prijatelj.
Futa se pozdravio s okupljenima koji su doṣ̌li, a onda se uputio ka večnoj kući svoje drage i njihovih sinova.
Izveo ritual pored groba
Radulović je priṣ̌ao grobu poljubio ga, a potom upalio sveću. Sa najdražima je stajao pored groba i razgovarao. U jednom momentu pogledao je u nebo i zapalio cigaru.
Boki se i za ovu priliku obukao u skupocenom odelu i sa luksuznim naočarima, jer baṣ̌ takvog ga pamti njegova prijateljica Marina Tucaković.
Stigla i kuma
Kuma i veliki prijatelj pokojne Marine, Marijana Petrović stigla je na pomen 4 godina od smrti legendarnog autora.
Ona je u pratnji jednog muṣ̌karca stigla na grob.
U ruci je imala ṣ̌areni buket cveća, a nakon ṣ̌to je poljubila sliku preminula, kuma Marine tužno je gledala u sliku pokojne kume i zapalila sveću.
Tu je i jedna pevačica
Sa estrade na pomen je stigla samo pevačica Mira Kosovka.
Ona je sa sobom donela veliki buket cveća, a odmah je prišla grobu i krenula da celiva spomenik posvećen neprevaziđenoj umetnici.
Pogledajte dodatni snimak: