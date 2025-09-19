Slušaj vest

Učesnici "Zadruge 9 Elite" tvrde da je Mina Vrbaški bacila oko na Asmina Durždića.

Naime, Zorica Marković tvrdi da se Mini sviđa Asmin Duržić, dečko starlete Stanije Dobrojević.

- Mina uvek ima više udvarača, a na kraju izabere ono što je zabranjeno - govorila je Zorica.

- Moram da se povučem iz ovog odnosa jer mislim da više vremena provodi sa Viktorom, šetaju i zagrle se - dodao je Terza.

- Ovi momci džaba kreče, kod Mine niko nema šanse. Mina mudro ćuti i njen fokus je mnogo viši nivo. Njen cilj je nešto drugo i ja Minu odlično poznajem. Ima mnogo udvarača, a uvek na kraju odabere zabranjeno i opasno - komentarisala je Zorica.

- Kum (Asmin) i ja otvaramo firmu "Minsko polje" - dodala je Mina.

- Može - poručio je Alibaba.

- Mislim da se Mini sviđa Asmin, a da ni Asmin nije imun na firmu - dodala je Miljana.

- Tako je, firma uspešno radi - dodala je Zorica.

- Za mene je Stanija jedina žena na svetu, a Mina i ja imamo firmu - govorio je Asmin.

- Posle emisije imamo sastanak - dodala je Mina.

U sve se ubrzo umešao i Lepi Mića.

- Poznavajući neke devojke, ja vidim da je Stanija u ozbiljnoj opasnosti - rekao je Mića.

Sita Ahmić stiže u Elitu 9

Inače, sestra rijaliti zvezde Aneli Ahmić, Sita Ahmić, odavno nije u dobrim odnosima sa njenim bivšim dečkom i ocem deteta, Asminom Durdžićem, sa kojim će se uskoro po svemu sudeći, sresti oči u oči u Eliti 9.

- Dosta je foliranja, dosta je igara! Rokaj Sita Ahmić na maks, neka se trese sve! Dolazi istina i niko ne može da je zaustavi - pisalo je u objavi Sitine podrške na Instagramu, a ona je to sve podelila i na svom profilu.

