Mirko Kodić je kumovao čak 12 puta na estradi, a jednom je krstio i dete

Iz prijateljstava na estradi rodila su se i brojna kumstva, a malo ko zna da je muzičar Mirko Kodić venčao "pola" estrade.

Mnogi ne znaju da je Mirko Kodić kumovao čak devetnaest puta, a kako je i sam nekoliko puta rekao, to je najveće bogatstvo koje ima.

Jedan od kumova Mirka Kodića je i Mikica Gačić, koga je venčao i krstio mu sina, a Mirkov venčani kum bio je Šaban Šaulić.

Mirko Kodić je jednom prilikom govorio o svojim kumstvima, te je otkrio sledeće:

- Takođe sam venčao Kebu i njegovu suprugu Olju, zatim Acu Ilića i Bilju Jevtić, ma mnogo njih, da ne nabrajam. Čovek je bogat onoliko koliko ima kumova i prijatelja, a ne koliko ima para - izjavio je Mirko Kodić.

Za mene nema penzije, sviraću dok sam živ

Muzika je njegov pokretač, ona mu donosi novac i sve što danas poseduje. Kako je Mirko rekao, ne planira nikada da ode u penziju.

- Čim ne sviram 15 dana, odmah imam neki problem sa sobom, postajem nervozan, nema pored mene moje harmonike. Ona je moj najbolji drug, prijatelj, ona mi je stvorila sve što imam u životu. Sviraću je dok sam živ. Za mene nema penzije. Kad sviram, ja sam u nekom drugom svetu, zaboravim na sve poteškoće. Moj mozak je kocentrisan samo na izvođenje numera koje poklanjam publici. Da nije mog naroda, ja ne bih ni dobio ovaj orden za zasluge u muzici, što je kruna karijere pored svih zasluga koje sam do sada dobio.

