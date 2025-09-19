OVAJ HIT ZLATE PETROVIĆ JOJ JE RADIO SIN! Miki Dudić otkrio kakav nož u leđa su dobili: Rekao je da će izbrisati ceo album!
Učesnici "Elite 9" Miki Dudić i Zorica Marković pokrenuli su temu o muzici, te je ovom prilikom Miki otkrio koju pesmu je odradio majci, koja je postala veliki hit.
- Lepi bi bilo da imamo klavir u ćošku - rekla je Zorica.
- To bi bilo super, mi bi se uvežbali - rekao je Miki.
- Zlajka i Hasan da nam se pridruže - rekla je Miki.
- Ja sam joj dosadila sa pesmom "Aj Nino, Nino" - rekla je Zoka.
- Tu sam pesmu ja napravio za 20 minuta. Dao sam na demo snimak, a tekst je od Miloševe ćerke. Odneo sam Banetu da odradi aranžman, on ga prepisao. Samo je ubacio neku harmoniju, sedmicu. Kao kad bi u kafu dodao trunku šećera - pričao je Miki.
- Ma nemoj da me za****vaš - rekla ej Zoka.
- Ja posle vidim Bane i pitam kevu zašto, a ona kaže: "Sine nisam htela da se svađam. Rekao je da će mi pobrisati ceo labum". Imao je dosta od autorskih prava - ispričao je Miki.
