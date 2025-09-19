Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" Miki Dudić i Zorica Marković pokrenuli su temu o muzici, te je ovom prilikom Miki otkrio koju pesmu je odradio majci, koja je postala veliki hit.

- Lepi bi bilo da imamo klavir u ćošku - rekla je Zorica.

- To bi bilo super, mi bi se uvežbali - rekao je Miki.

- Zlajka i Hasan da nam se pridruže - rekla je Miki.

Zorica Marković i Miki Dudić u Eliti Foto: Printscreen Instagram

- Ja sam joj dosadila sa pesmom "Aj Nino, Nino" - rekla je Zoka.

- Tu sam pesmu ja napravio za 20 minuta. Dao sam na demo snimak, a tekst je od Miloševe ćerke. Odneo sam Banetu da odradi aranžman, on ga prepisao. Samo je ubacio neku harmoniju, sedmicu. Kao kad bi u kafu dodao trunku šećera - pričao je Miki.

- Ma nemoj da me za****vaš - rekla ej Zoka.

- Ja posle vidim Bane i pitam kevu zašto, a ona kaže: "Sine nisam htela da se svađam. Rekao je da će mi pobrisati ceo labum". Imao je dosta od autorskih prava - ispričao je Miki.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiNISAM GA PODRŽALA, MOLILA SAM GA..." Bivša devojka Mikija Dudića otkrila šta je tražila od njega pred ulazak u Elitu i nije ispoštovao
zlata_petrovic_12052025_0248.JPG
StarsHASAN DUDIĆ U BOLNICI Sina ispratio u rijaliti, a sad ima zdravstveni problem, oglasio se i sve otkrio
sequence-01.02-37-01-06.still007.jpg
Stars"NAMAZAN JE, PROŠAO JE KAFANSKU ŠKOLU" Hasan Dudić progovorio o ulasku sina u Elitu 9: Ovaj učesnik rijalitija mu je najsimpatičniji
Hasan Dudić
StarsSTARIJI SIN ZLATE PETROVIĆ ODE U ELITU! Mikija Dudića pevačica ostavila nakon što je odlučio da uđe u rijaliti: Slobodan sam! Majka i otac ga ispratili
34256.jpg
RijalitiI DRUGI SIN ZLATE PETROVIĆ ULAZI U RIJALITI Pevačicu opet čeka haos zbog naslednika Mikija Dudića: A tu su fatalna plavuša i crnka
Screenshot 2025-07-19 235200.png

 Miki DSudić pred učazak u "Elitu 9":

Miki Dudić  Izvor: Kurir