Održala se prva emisija "Gledanje snimaka" u devetoj sezoni.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je video prilog, a takmičari "Elite 9" imali su priliku da vide razgovor Asmina Durdžića sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Siti Ahmić koja bi trebalo uskoro da uđe u rijaliti.

Jezive tvrdnje

"On (Nikica, Sitin bivši muž) je mene pitao da li mogu da sakrijem od Site 500 evra da sinovima kupi Nike patike. Ja sam poslao Siti pare i ostavio za njega 500 evra, da pomognem čoveku jer mi ga je bilo žao. Otišao sam sa njim da kupim patike i budala sam to rekao Aneli. Sita je napravila problem jer je deci kupio patike. Odvezao sam ga na aerodrom u Beču, a dok je on leteo Sita je pravila problem i nisam to mogao da mu kažem. Sita ga je dočekala, uzela patike i bacila u smeće. Meni su se javile njegove bivše žene, imale su isti problem. Taj sin (Sitin) je napunio 17 godina, sad već ima 19, zaljubio se tad u neku malu devojku", priča pa nastavlja jezivu priču:

"Devojka mu je ostala trudna, Sita je pravila probleme majci od te devojčice i tražila da abortira dete. Aneli ima opasnog brata i ljudi iz straha ne mogu neke stvari da iznesu, ali nažalost ja nemam strah. Mali je tužio Situ, ona ga je zaključala u sobu i vezala dok se to ne reši. Sestra od sina je ubacila malom telefon, pa je zvao policiju. Sita je tad bila uhapšena tri dana, Nikica je bio svedok šta ona radi deci i dobila je tri godine uslovne zbog nasilja u porodici. Mala je bila trudna i Sita je pravila plan kako da je gurnu, kad mala bude išla da je Nikica gurne i da ispadne da je to bio nesrećan slučaj. Devojka se porodila, ali Sita nema snimak sa unukom - govorio je Asmin."

- O kakavom taksiju se radi? - pitala je voditeljka.

"Mali nije imao vozaču, a pošto niko nije hteo za njih da vozi, on nije imao vozačku i vozio je na crno. Postoji presuda za to. Sita je imala dva Mercedes kombija i kad je dobila kaznu prodala ih je bez papira. Grofica se slikala u uniformi mrtvog zeta i provocirala priju. Šta su radili mojoj mami radili su i drugima. Luka, sve što je nas čekalo čekaće i tebe. Ja se naježim kad sve ovo pričam, nekad me je sramota, ali ja za sve imam dokaze", rekao je Asmin.

