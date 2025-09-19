Slušaj vest

Halid Bešlić polako se oporavlja nakon što je završio u bolnici zbog lošeg zdravstvenog stanja. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge poznate ličnosti, među kojima je Halid omiljen i uvažavan, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

On je poslao Bešiću sliku, koji su napravili korisnici Down syndrom centra u Banjoj Luci.

1/9 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Đajić je objavio fotografiju prepiske s Bešlićem nakon toga, gdje mu je legendarni pjevač otkrio da je drže u bolničkoj sobi i poručio je da ih voli.

- Naš dragi Halid nam se zahvalio na lijepim željama za što skorijim ozdravljenjem. Volimo te svim srcem - ja i moji drugari iz Daun sindrom centra Banja Luka.

Inače, od ranije je poznato da su Đajić i Bešlić prijatelji, a Đajić mu je spasio život tako što je otkrio suženje na krvnim sudovima.

Kurir.rs/DnevniAvaz