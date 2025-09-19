Nakon emotivnog nastupa Ana Sević je plakala pred kamerama u Zvezdama Granda
ANA SEVIĆ PLAKALA KAO KIŠA U ZVEZDAMA GRANDA! Voditeljka pukla pred kamerama, a ovo je razlog
Voditeljka Ana Sević slomila se iza kamera zbog nastupa jednog kandidata u Zvezdama Granda.
Dok je Ana lila suze, na emotivan nastup takmičara nije ostao imun ni direktor Grand produkcije Goran Šljivić, kao ni publika.
"Nisam saglasna sa žirijem"
Ana Sević voditeljka 19.sezone Zvezda Granda Foto: Boba Nikolić
Priznaje da se dešavalo da nije saglasna sa mišljenjem žirija o pojedinim kandidatima.
- Desi se da nisam saglasna sa mišljenjem žirija, jer i ja sam nekada stajala na toj sceni kao takmičar. Kada sam se ja takmičila nijedan komentar nisam shvatala na neki ružan način. Svi kada stanemo na tu scenu smo početnici, jedno je kad radiš privatno, a drugo kad staneš za cenu - poručila je ona za Grand, a ovako je govorila na finalu prošle sezone.
Kurir / Alo
