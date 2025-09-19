"Nisam saglasna sa žirijem"

- Desi se da nisam saglasna sa mišljenjem žirija, jer i ja sam nekada stajala na toj sceni kao takmičar. Kada sam se ja takmičila nijedan komentar nisam shvatala na neki ružan način. Svi kada stanemo na tu scenu smo početnici, jedno je kad radiš privatno, a drugo kad staneš za cenu - poručila je ona za Grand, a ovako je govorila na finalu prošle sezone.